Дизайн и интерьер
24.05.2022, 16:16

СТОИТ ЗНАТЬ! Какие тренды в дизайне интерьера этой весной?

 

Весна – самое правильное время, чтобы освежить свой дом и сад. Поэтому Home4you знакомит зрителей с мебельными трендами этой весны, которые подходят для сада, спальни или даже офисного пространства.

В этом видео представитель Home4you показывает самую новую садовую мебель, вместе с ведущей заглядывает в Студию сна, на важном месте в передаче также свежие направления в офисной мебели.

Если вы тоже запланировали какие-то обновления для дома или сада, обязательно посмотрите это видео!

Еще больший выбор садовой мебели найдете на сайте Home4you!

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии