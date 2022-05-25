Сдачу жилья украинским беженцам просят освободить от налога
Эстонский центральный союз собственников направил министру финансов Кейт-Пентус Розиманнус предложение освободить от уплаты налога тех, кто сдает свою недвижимость украинским беженцам – по оценке союза, освобождение от налога могло бы действовать в течение трех лет, передает RusERR.
Председатель союза Прийду Пярна подчеркнул, что военные беженцы оказались в трудной ситуации с поиском жилья: "В прессе также появляются различные статьи о людях, ищущих жилье, и проблемах, с которыми столкнулись военные беженцы".
По оценке маклеров, больше половины ищущих жилье – военные беженцы, но собственники предпочитают местных жителей из опасений, что платежеспособность беженцев может оказаться под вопросом.
В союзе считают, что государство могло бы поспособствовать решению проблемы, освободив от уплаты налога действующих в качестве FIE арендодателей, например, сроком на три года – статус беженца зафиксирован государством, освобождение от налога мотивировало бы собственников предпочитать беженцев при сдаче жилья в аренду.
Союз также снова напомнил о своей рекомендации освободить от уплаты налога собственников, работающих как FIE, при сдаче в аренду одной квартиры: "Таким образом мы поощрим частные инвестиции в арендную недвижимость и увеличим число предложений арендных площадей, что также может снизить стоимость аренды".