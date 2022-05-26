Еще не поздно провести весеннюю уборку! Как эффективно избавиться от пыли?

Занавески прячут в себе такое количество пыли, которое вы даже не можете себе представить. Естественно, для чистки занавесок совершенно не нужно использовать самый мощный режим пылесоса, так как это может привести к тому, что они будут выглядеть еще более неопрятными.

При уборке сверху вниз важно следить за тем, чтобы уже очищенные места не загрязнялись заново, а пыль не разлеталась по всем комнатам.

Пеннар отметил, что, согласно исследованиям, владельцы беспроводных пылесосов в среднем выполняют уборку существенно чаще, так как взять беспроводное устройство на несколько минут значительно удобнее и проще – такие действия даже не воспринимаются как отдельная уборка .

При уборке всегда нужно двигаться сверху вниз, так как лишь в таком случае можно будет достичь оптимального результата. Во-первых, с помощью тряпки или специальной насадки пылесоса нужно вычистить полки, поверхности шкафов и расположенные на высоте поверхности, и только после этого стоит браться за полы. В противном случае пыль будет опускаться на уже вычищенные поверхности.

Технология развивается быстро, однако, к сожалению, никому пока еще не удалось построить жилье, которое было бы совершенно свободным от пыли. В каком-нибудь углу или на поверхности шкафа обязательно найдется пыль , живущие в которой пылевые клещи могут привести к проблемам со здоровьем. Кроме того, пыльное жилье выглядит крайне неопрятно. К счастью, человечество изобрело пылесос, ставший одним из лучших друзей прилежного хозяина дома или квартиры. Инструктор по продукции в сфере бытовой техники Samsung Eesti Алари Пеннар делится рядом советов о том, что следует учитывать при уборке дома с помощью пылесоса, чтобы жилье было максимально свободным от пыли.

«Для чистки занавесок хорошо подойдет наконечник для мебели и средняя сила всасывания. Занавески можно совершенно просто вычистить движениями сверху вниз. Естественно, перед началом такой работы нужно почистить и поверхность карниза, – объяснил Пеннар. – Текстилю свойственно собирать большее количество пыли, и помимо занавесок нужно тщательно вычистить и ковры – раньше люди регулярно выбивали их на улице, и сегодня это тоже стоит делать хотя бы раз в месяц».

Ищите пыль в скрытых углах

Не так сложно проехать пылесосом по открытой поверхности пола и думать, что теперь все вокруг чисто. На самом деле больше всего пыли скапливается в тех местах, на которые мы обычно не обращаем внимание. Области под диваном и за письменным столом, а также игровой уголок детской комнаты необходимо пылесосить очень тщательно. Не стоит забывать и об областях под диванными подушками и о других скрытых местах, в которых удобно прятаться как мусору, так и пылевым клещам.

Используйте правильные средства

Основой успеха любой работы служат рабочие средства и их комбинирование. Роботы-пылесосы очень хорошо справляются со сбором больших количеств пыли и мусора на больших пространствах, так как они делают это самостоятельно и постоянно – хоть несколько раз в день. В то же время робот-пылесос хорошо дополняется ручным пылесосом, с помощью которого можно легко убрать пыль из мест, до которых робот не доберется. Для вытирания пыли следует использовать предназначенную для этого микроволоконную тряпку, которую можно легко увлажнить.

«Обычная хлопковая тряпка или щетка для вытирания пыли будет не удалять пыль, а просто возить ее по всей комнате, в результате чего пыль все равно окажется на полу. Микроволоконная тряпка захватывает пыль и оставляет ее в себе, – рассказал Пеннар. – Кроме того, после основной уборки можно выполнить влажную уборку пола с помощью микроволоконной тряпки для пола, а ковры и другие текстили необходимо достаточно часто обрабатывать паром, чтобы уничтожать пылевых клещей и содержать дом в чистоте».

При этом из последнего заказанного компанией Samsung исследования среди пользователей пылесосов выяснилось, что хотя подавляющее большинство людей (81%) считают беспроводные пылесосы самыми удобными, в реальности в домохозяйствах Эстонии основным устройством для уборки является все-таки традиционный пылесос с пылесборным мешком и проводом (81%). «Тем не менее появление в доме или квартире каждого из нас робота-пылесоса и беспроводного пылесоса является скорее вопросом времени», – отметил инструктор по продукции в сфере бытовой техники Samsung Eesti Алари Пеннар.