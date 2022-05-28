50 тысяч евро за жизнь в раю. Риски и выгода покупки квартиры в Испании

Многие из нас хоть раз мечтали о небольшом домике на испанском побережье. Тем более, что жилье здесь стоит не дороже, чем в столицах балтийских стран, а солнце светит чаще и греет однозначно лучше.

Итак, что и за сколько можно купить в излюбленных жителями Балтии местах? Прежде всего, следует учитывать, что большая часть недвижимости продается на курортах, а также в городах и поселках, расположенных довольно близко к аэропортам. Конечно, можно найти жилье и подальше от туристов, но это займет больше времени. В Интернете есть достаточное количество сайтов, на которых можно выбрать себе жилье в Испании. Варианты встречаются очень разные – от небольших студий до частных домов, коттеджей и даже элитных вилл. Варьируется и цена недвижимости: от десятков тысяч до нескольких сотен тысяч евро.