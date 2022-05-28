28.05.2022, 08:00
50 тысяч евро за жизнь в раю. Риски и выгода покупки квартиры в Испании
ФОТО: Pixabay
Весна в этом году, прямо скажем, не задалась. Редкие теплые и солнечные дни перемежались неделями отнюдь не весенней погоды с отвратительным холодным ветром. Если вам, как и нам, такое не по душе, то пора начинать изучать предложения недвижимости в теплых странах. Прошлый раз мы говорили о том, стоит ли покупать квартиру на Северном Кипре. А в этот раз литовский Delfi Būstas и Дом&Сад обратили свой взгляд на более понятную всем Испанию.