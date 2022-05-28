Хозяйка рассказала об 11 решениях, которые она обязательно повторит в новом ремонте
Во время первого ремонта многое остается неучтенным, а косяки потом долго напоминают о себе хозяевам. При повторной переделке следует учесть ранее допущенные ошибки, пишет INMYROOM.
Дизайнер и блогер Катя дала 11 полезных советов, которыми стоит воспользоваться в ходе очередного ремонта.
1. В ванной лучше установить теплый пол, а от полотенцесушителя и вовсе отказаться (в крайнем случае — выбрать совсем маленький).
2. Вместо люка скрытого монтажа для бойлера в санузле рекомендуется соорудить дверцы, т.к. это более практичный и бюджетный вариант.
3. Сверху у каждого окна должна быть розетка для гирлянд с обособленным выключателем.
4. Рабочих необходимо сразу попросить повесить полки, карнизы и прочее.
5. Оптимальная величина посудомойки — 60 см, особенно для двоих человек.⠀
6. Нужно постараться выделить место для сушилки.
7. Не следует покупать слишком светлые двери.
8. Лучше отдать предпочтение деревянным поверхностям или с имитацией дерева, иначе пыль будет бросаться в глаза 24/7.
9. Необходимо скрывать электрощитки в шкафу, за зеркалом или картиной.
10. Белая затирка выглядит эстетично, но является очень маркой, поэтому желательно выбрать серую.
11. Благородная и хорошо обработанная древесина отлично подойдет для отделки ванной.