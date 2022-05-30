Страхование многоквартирного дома: что было не так со сгоревшим домом на улице Паэ?
Если квартирному товариществу ежемесячно уплачиваются страховые платежи, то стоит более подробно знать, что именно включает в себя ежемесячный платеж. Чтобы сильный шторм или пожар не привел к неожиданностям, страховая фирма Gjensidige советует всем квартирным собственникам быть в курсе того, что именно застраховано, и, при необходимости, проконсультироваться с квартирным товариществом и страховщиком.
Достаточно ли только наличия страхования многоквартирного дома?
Если у многоквартирного дома застрахована коробка здания, включая крышу и фасад, такое решение не является полным. Чтобы избежать более высоких расходов, понесенных в результате несчастного случая, у квартирного собственника для его квартиры должно быть оформлено отдельное страхование жилья. При возникновении несчастного случая это поможет с внутренними восстановительными работами, так как оформляемое квартирным товариществом страхование коробки многоквартирного дома покрывает только часть, которая находится в совместной собственности.
Однако общение со страховщиком не ограничивается только лишь заключением договора. Квартирные собственники нередко забывают, что страховщика их квартиры нужно уведомлять и о ремонте квартиры. Если в квартире совсем скоро должен начаться капитальный ремонт или перестройка, которые неизбежно будут приводить к шуму, или же если планируется снести ненесущие стены, это необходимо согласовать и с квартирным товариществом. В случае серьезных изменений соответствующие работы нужно согласовать с местным самоуправлением, Спасательным департаментом, Департаментом охраны памятников старины или в соответствии с требованиями.
В зависимости от объема ремонта, страховщик может изучить объем выполняемых ремонтных работ, после чего принимается решение о том, будет ли страхование действовать на обычных условиях или же, например, в случае более масштабных строительных работ потребуются дополнительные переговоры и изменение страхового покрытия. Кроме того, страховщика также необходимо уведомить о завершении ремонта, чтобы договор страхования был еще раз совместно пересмотрен сторонами и все изменения могли быть в нем отражены.
Отсутствие или неполная документация не только затрудняет для спасателей выполнение работ по тушению пожара, но и усложняет процесс рассмотрения ущерба. В качестве примера представитель Gjensidige Денис Николаев в передаче Kuuuurija, показанной 16 мая, привел пожар, который недавно произошел на улице Паэ. «Согласно Регистру строений, данный многоквартирный дом может быть максимум трехэтажным (частично четырехэтажным), однако на месте выяснилось, что к некоторым квартирам был пристроен еще и 4-й и 5-й этаж», – рассказал Николаев.
На какие документы следует обратить внимание?
Если есть основания для обращения в страховую фирму, то связаться со страховщиком должен председатель товарищества. При необходимости он созывает собрание и дает дальнейшие распоряжения. Естественно, у квартирного товарищества должна иметься своевременно оформленная проектная документация, включающая все документы, связанные со строительством или перестройкой, то есть согласования, разрешения на строительство и эксплуатацию, акты и т.д.
По словам представителя Gjensidige, в зависимости от случая, объем документации, необходимой для страхования, может быть очень значительным. «Корректная и актуальная документация очень важна, потому что по ней страховщик сможет максимально быстро восстановить в здании обстановку, которая существовала в нем до несчастного случая».