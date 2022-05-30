Страхование многоквартирного дома: что было не так со сгоревшим домом на улице Паэ?

Достаточно ли только наличия страхования многоквартирного дома?

Если у многоквартирного дома застрахована коробка здания, включая крышу и фасад, такое решение не является полным. Чтобы избежать более высоких расходов, понесенных в результате несчастного случая, у квартирного собственника для его квартиры должно быть оформлено отдельное страхование жилья. При возникновении несчастного случая это поможет с внутренними восстановительными работами, так как оформляемое квартирным товариществом страхование коробки многоквартирного дома покрывает только часть, которая находится в совместной собственности.

Однако общение со страховщиком не ограничивается только лишь заключением договора. Квартирные собственники нередко забывают, что страховщика их квартиры нужно уведомлять и о ремонте квартиры. Если в квартире совсем скоро должен начаться капитальный ремонт или перестройка, которые неизбежно будут приводить к шуму, или же если планируется снести ненесущие стены, это необходимо согласовать и с квартирным товариществом. В случае серьезных изменений соответствующие работы нужно согласовать с местным самоуправлением, Спасательным департаментом, Департаментом охраны памятников старины или в соответствии с требованиями.

В зависимости от объема ремонта, страховщик может изучить объем выполняемых ремонтных работ, после чего принимается решение о том, будет ли страхование действовать на обычных условиях или же, например, в случае более масштабных строительных работ потребуются дополнительные переговоры и изменение страхового покрытия. Кроме того, страховщика также необходимо уведомить о завершении ремонта, чтобы договор страхования был еще раз совместно пересмотрен сторонами и все изменения могли быть в нем отражены.