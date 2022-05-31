Что происходит? Скандинавы и россияне спешно покидают эстонский рынок недвижимости

За последние 12 месяцев шведские резиденты продали в Эстонии в шесть раз больше объектов, чем купили. Финские резиденты продали более чем в два раза и российские резиденты - почти на 60 процентов больше, чем купили.

«Скандинавы скупали в Эстонии недвижимость, когда цены на неё были низкими, - поясняет член руководства LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Сегодня они значительно дороже продают эти объекты эстонцам и самоустраняются от нашего рынка». Если шведы уже давно стали отступать от эстонского рынка недвижимости, то для финских и российских резидентов крутой поворот имел место за последний десяток лет.

В 2012 году, когда эстонская экономика осторожно восстанавливалась после всемирного кризиса, финские резиденты скупили в полтора раза, а резиденты Российской Федерации - почти в три раза больше, чем продали. «Среди резидентов наряду с частными лицами присутствовали также коммерческие товарищества, в связи с чем в статистике, особенно касающейся российских резидентов, некоторую роль может играть регистрация объектов недвижимости на имя эстонских коммерческих объединений, - уточнил Саксинг. - Финны же выводят свои деньги из нашего жилищного рынка как в связи со сменой поколений, так и с нашим высоким ценовым уровнем». По утверждению Саксинга, квартиры и особняки продают престарелые финны, которые приобрели себе жильё на старость в Эстонии во времена низких цен, но сегодня предпочитают остаться в старости в Финляндии. «Для младшего поколения финнов Эстония не такая аттрактивная, ценовой уровень схож с недвижимостью Средиземноморья».

Финны по-прежнему являются наикрупнейшими иностранными резидентами на эстонском рынке, за последние 12 месяцев они продали 1155 и купили 526 объектов недвижимости. Наиболее заметен отход скандинавов из Западной Эстонии и Таллинна, российских резидентов из Харьюмаа.

Входящее в группу крупнейших эстонских бюро недвижимости LVM Kinnisvara действует в Эстонии уже почти 30 лет. LVM Kinnisvara обслуживает клиентов как в Таллинне, так и в Пярну, Тарту и Курессааре.