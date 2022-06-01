ФОТО | Знаменитая скандинавская мебель: какие предметы мебели IKEA наиболее популярны среди жителей Эстонии?
IKEA появилась более 75 лет назад, и ассортимент сформировал свою идентичность и подстраивается под нужды людей по всему миру. В магазине IKEA в Таллинне, который откроется уже в конце этого лета, будет представлено около 9000 различных товаров для дома, среди них будет и давно полюбившаяся мебель, и различные новинки по доступным для большинства людей ценам.
«IKEA известна своим углублённым знанием домашней жизни и широким ассортиментом товаров для дома. Клиенты могут найти всё, что нужно, и даже больше. Процесс создания товаров IKEA всегда начинается с понимания нужд людей, их жизни, занятий и обстановки дома. Мы предлагаем товары по доступным ценам, чтобы большинство людей могли себе это позволить, и это достигается благодаря продуманному выбору материалов, производства и рациональному сокращению расходов по всей производственной цепочке IKEA», – рассказывает Педро Кастро, глава отдела дизайна интерьеров IKEA Эстония.
Каждый товар IKEA сделан с мыслями об удобстве, доступности цены, функции, дизайне, экологичности и прочности. По словам дизайнера, ассортимент координируется так, чтобы товары подходили друг другу и покупатель мог создать красивый образ для дома. Помимо самих товаров, также можно будет заказать услугу дизайна интерьера, как для всего дома, так и для отдельного помещения. В IKEA всегда можно найти решения для дома, от кухни до спальни и балкона. Также есть ассортимент товаров для общественных мест для бизнес-сектора.
Популярные товары, на которые стоит обратить внимание
Глава отдела дизайна интерьера делится списком товаров IKEA, которые больше всего нравятся жителям Эстонии.
Столик LACK. Этот столик был создан в 80-х. Дизайнер, создавший эту мебель, рассказал, что хотелось создать простой стол, где все размеры были бы кратны 5. Столик 50 на 50 стал любовью с первого взгляда для многих, и миллионы столиков LACK уже проданы по всему миру! «Простая и лаконичная мебель, которую легко переносить, подходит под большинство современных интерьеров», – говорит Кастро.
Кресло STRANDMON появилось на свет в 50-х. Оно полюбилось за свой внешний образ, комфорт и 10-летнюю гарантию. Обивка кресла прочная и выдержит до 50 тысяч приседаний, или 136 лет беспрерывного сидения. Кресло STRANDMON можно приобрести в разных цветовых гаммах, и оно подойдёт для классического или скандинавского интерьера.
Кухни METOD. Одна из наиболее популярных систем в странах Балтии и в Эстонии. С этой кухонной системой у покупателей есть возможность создать кухню своей мечты. По мере необходимости всегда можно заменить фасады и обновить саму кухню. На кухни METOD даётся гарантия 25 лет, а благодаря разнообразным фасадам можно подобрать подходящий стиль.
Мебель для спальни гостиной MALM. Кровати, комоды, прикроватные тумбочки, тумбы под ТВ и туалетные столики – всё это поможет обустроить вашу спальню и гостиную и создать уютный интерьер. По словам Кастро жителям Эстонии нравится натуральный цвет дерева, минимализм и текстура серии MALM.
Мебель для ванны GODMORGON. Мебель для ванны GODMORGON выдерживает влажность и отлично выглядит. Для небольших пространств есть небольшие шкафчики под раковины, настенные и подвесные шкафы, которые не занимают много места. Можно выбрать целую комбинацию или создать свою. Жителям Эстонии чаще всего нравится глянцевый белый стиль GODMORGON.
Жителям Эстонии по душе натуральные материалы и современный образ
Перед тем, как зайти на рынок, сотрудники IKEA посвятили время, чтобы понять нужды жителей, это помогает составить ассортимент, который будет соответствовать ожиданиям покупателей. Основываясь на визитах в дома жителей, можно сделать выводы, что в Эстонии предпочитают натуральные материалы, выбирая качество и удобство для своего дома.