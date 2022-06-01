ФОТО | Знаменитая скандинавская мебель: какие предметы мебели IKEA наиболее популярны среди жителей Эстонии?

IKEA появилась более 75 лет назад, и ассортимент сформировал свою идентичность и подстраивается под нужды людей по всему миру. В магазине IKEA в Таллинне, который откроется уже в конце этого лета, будет представлено около 9000 различных товаров для дома, среди них будет и давно полюбившаяся мебель, и различные новинки по доступным для большинства людей ценам.

«IKEA известна своим углублённым знанием домашней жизни и широким ассортиментом товаров для дома. Клиенты могут найти всё, что нужно, и даже больше. Процесс создания товаров IKEA всегда начинается с понимания нужд людей, их жизни, занятий и обстановки дома. Мы предлагаем товары по доступным ценам, чтобы большинство людей могли себе это позволить, и это достигается благодаря продуманному выбору материалов, производства и рациональному сокращению расходов по всей производственной цепочке IKEA», – рассказывает Педро Кастро, глава отдела дизайна интерьеров IKEA Эстония.

Каждый товар IKEA сделан с мыслями об удобстве, доступности цены, функции, дизайне, экологичности и прочности. По словам дизайнера, ассортимент координируется так, чтобы товары подходили друг другу и покупатель мог создать красивый образ для дома. Помимо самих товаров, также можно будет заказать услугу дизайна интерьера, как для всего дома, так и для отдельного помещения. В IKEA всегда можно найти решения для дома, от кухни до спальни и балкона. Также есть ассортимент товаров для общественных мест для бизнес-сектора.

Популярные товары, на которые стоит обратить внимание

Глава отдела дизайна интерьера делится списком товаров IKEA, которые больше всего нравятся жителям Эстонии.