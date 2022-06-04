ФОТО | Только посмотрите, что делает с домами в Эстонии этот талантливый уличный художник. Просто невероятно!

2. (SänkxMurka) «Это самая большая работа, которую я когда-либо делал. Я не могу вспомнить метраж, но он довольно большой. Дизайнером произведения является Мурка, и с того времени, когда был сделан этот рисунок, я помню, что по вечерам на площади постоянно был дрифт. Местные раллисты собирались вместе и показывали друг другу, как надо жать на газ. Это было очень волнительно».

Неомурализм, или масштабная настенная роспись, - это еще один поджанр уличного искусства. Однако для этого обычно требуется разрешение владельца недвижимости, а также изрядная сумма денег. По словам Сирлы, мурализм менее демократичен, чем стрит-арт - уличное искусство может быть дополнено и изменено кем угодно. Однако художник Sänk определил это так: «Всё, что находится на улице и имеет отношение к творчеству, является уличным искусством. Вот как я это вижу».

«Интересным стрит-арт делает тот факт, что уличные художники выходят на улицу ночью, не спрашивая разрешения, чтобы рисовать картины на стенах. Они хотят сделать городское пространство более интересным и красивым для всех прохожих», -пишет Сирла. Художники считают, что для того, чтобы творить и наслаждаться искусством, не нужна институциональная система галерей и других выставочных пространств, а просто уродливые фасады или брэндмауэры зданий, которым нужно новое лицо.

Но сначала нам нужно разобраться с понятиями. Сирла, организатор фестиваля уличного искусства, написала магистерскую диссертацию об уличном искусстве, а точнее, о паблик-арте. Сирла объяснила, что паблик-арт - это зонтичный термин, который включает в себя уличное искусство, в том числе граффити, а также, например, скульптуры и фонтаны, которые мы видим в городском пейзаже. Да, даже просто разрисованные (испорченные) стены находятся где-то на задворках этого вида искусства.

3. (SänkxNavitrolla) «Очень хороший проект, который начался в 2013 году в Выру. Это четвертая картина, основанная на работах Навитроллы. В соответствии со стеной я немного изменил его работу. Договориться с Навитроллой было несложно, и наше сотрудничество было очень хорошим. Когда у меня появлялась идея, я звонил и спрашивал, можно ли решить ее таким образом. Он всегда соглашался и говорил, направлял меня к другим своим картинам. Например, когда возникла идея нарисовать листья по-другому, Навитролла сразу же сказал: "Посмотри на эту картину, я уже делал это раньше". Было весело делать эту работу, сам Навитролла приходил посмотреть на нее и дать совет».

4. (Ориссааре) «Сааремаа - важное для меня место, и я стараюсь посещать его хотя бы раз в год. Но Паап Успенский пригласил меня нарисовать эту работу. Этот рисунок был делался два раза подряд, хотя я не могу вспомнить точный год. Первая работа - олень меньшего размера - была выполнена во время I Land Sound. На следующий год во время того же фестиваля я сделал это произведение еще больше».

5. (Ряпина) «Мой загородный дом находится недалеко от Ряпина, и эта стена давно привлекала мое внимание. Я хотел что-то с ней сделать, она казалась мне очень пустой. Я обратился в город за разрешением, они направили меня в компанию по утилизации отходов, которой принадлежал участок. Я получил разрешение и нарисовал картину зимой, на улице было минус пять градусов. Я хранил аэрозоли в теплой машине, мне приходилось брать их по одному, чтобы они не замерзли. Местным жителям работа понравилась».

6. (Балтийский вокзал) «Однажды в Таллинне проходил фестиваль Mextonia, на который приехало много артистов из Мексики. Один из мексиканцев нарисовал на стене свой рисунок, но он расплылся. Нас спросили, не хотим ли мы обновить стену. И вместе с Тозе мы нарисовали этот рисунок в рамках Всемирного дня чистоты. От оригинальной работы ничего не осталось, но именно это и есть стрит-арт - исчезающее искусство. Если вы можете сделать фотографию своей работы, это замечательно».

7. (Таллинн) «Эта работа также была выполнена во время Mextonia, или, по крайней мере, начата в то время, потому что, как и в случае с любой большой картиной, нужно учитывать, что эстонская погода не способствует большим работам. Летом у нас часто идут дожди, и большие проекты откладываются. Фестиваль закончился, а мы закончили только через неделю».