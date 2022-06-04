Euribor растет. Стоит ли зафиксировать ставку по жилищному кредиту, и какие банки это предлагают?

«Думаю, что если брать картину в целом за весь срок, то, конечно, нет смысла всегда сохранять процентную ставку зафиксированной, поскольку это дополнительные траты. Но именно в текущей ситуации стоит задуматься о временной фиксации ставки», — продолжил Лепик. Однако советовать, на какой именно срок, на сколько лет уместно зафиксировать ставку, сейчас сложно, признал он.

Swedbank не предлагает такой фиксированной ставки, которая не зависела бы от показателя Euribor. В LHV процентная ставка по жилищному кредиту фиксируется на пять лет, она будет выше текущей. Как и в LHV, в банке SEB тоже есть возможность зафиксировать процентную ставку на срок до пяти лет, чтобы снизить риски на случай роста Euribor.