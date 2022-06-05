Как правильно подобрать цвет мебели и какие оттенки в тренде в 2022 году

Существует несколько разновидностей: красный, цвет которого варьируется от светло-коричневого до розовато-красного, и беленый. Максимально темный вариант — мореный дуб, для него характерен почти черный или светло-угольный тон. Общая характерная черта дуба — ярко выраженный рисунок. Молочный дуб — тоже популярный оттенок, он может играть жемчужными и розовыми тонами.

Бук — теплый кремовый цвет с оттенками от приглушенного янтарного до светло-белого. Благодаря однородной текстуре и ненавязчивому рисунку мебель из бука (или его имитации) легко становится фоном или доминантой на контрастном фоне. Белый и беленый бук — это два варианта цвета, которые максимально приближены к белому; дымчатый бук — более темный оттенок по сравнению со всеми другими, он уходит в коричневый.

Венге — темный насыщенный цвет с глубоким коричневым оттенком, иногда почти черный. Своим названием он обязан экзотическому дереву из Африки. Мебель из натурального венге дорогая и встречается редко, но его имитация считается одним из самых популярных цветов для мебели. Венге хорошо смотрится на фасадах шкафов, кухонных гарнитуров или спален.

Как говорит Алла Зорина, дизайнер сети гипермаркетов «Твой Дом», для деревянной мебели в этом году популярны разные оттенки венге, молочный дуб, бук и сосна винтер.

Цветовые решения для корпусной мебели во многом определяет текстура дерева. Бук, венге, орех и дуб — это все названия цветов и древесины, из которой делают предметы интерьера. Вместе с тем фасады МДФ и ЛДСП предлагают почти безграничные палитры и всевозможные имитации, в том числе под дерево. Основу таких каталогов, как правило, составляют несколько базовых цветов, а дальнейшее многообразие обеспечивается оттенками. Только у ореха их как минимум три базовых: золотой, миланский и итальянский.

Цвет мебели во многом определяется ее материалом: древесина или ее имитация, разнообразный текстиль, пластик или переработанные материалы с пометкой «эко» и т. д. Для некоторых материалов набор цветов ограничен (например, для натурального массива дерева), другие — открывают простор для экспериментов. Разбираемся вместе с экспертами, на что обращать внимание при выборе цвета мебели и что в тренде в 2022 году.

Орех

Орех — теплый землистый цвет, способный внести уют в любой интерьер. Его оттенки варьируются от светлого до темно-коричневого, иногда с желтоватыми и золотистыми прожилками. Различные варианты этого цвета (миланский, испанский или черный американский) обладают насыщенными тонами, благодаря чему их легко сочетать практически с любой цветовой схемой.

Сосна

Сосна — светлый теплый цвет, обычно с вариантами кремово-белых оттенков. Такая мебель хорошо сочетается с предметами интерьера, с различными цветами стен, узорами и другими деталями декора. Популярна сосна винтер — ярко выраженный белый цвет с дымчатыми прожилками.

Палитра мягкой мебели почти безгранична, особенно если учитывать всевозможные узоры, вышивки и рисунки на текстиле. В самом простом виде цвета диванов и кресел можно поделить на однотонные и с рисунком. Первые выбрать проще, но зато мебель с принтом может стать настоящей изюминкой комнаты.

Популярные цвета мебели 2022 года

Все кислотные и яркие цвета уходят из наших домов, но фактура остается многообразной. Сегодня это приятные и понятные материалы — лен, дерево, шерсть, ротанг и плетеная мебель. Для мягкой мебели, обитой рогожкой или нубуком, подойдут оттенки от молочных до насыщенно коричневых. Дерево хорошо смотрится в естественных, натуральных цветах: бук, клен, кедр или корень оливы.

В дизайне интерьеров и мебели сейчас наступает эра терракотового со всеми его возможными оттенками, говорит дизайнер Олеся Худякова. Некоторые популярные ранее дизайнерские решения, например белый минимализм, отходят на второй план, и в самом общем виде тенденции в интерьерах выглядят так:

Оттенки коричневого

Терракот и различные его вариации, от коричневого до шоколадного, захватывают интерьеры, и мебель в этом плане не исключение. В этом году при желании можно смело менять ярко-белые диваны и шкафы на более теплые — карамельные, бежевые или темно-коричневые.

Цвета, вдохновленные природой