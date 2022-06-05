Как правильно подобрать цвет мебели и какие оттенки в тренде в 2022 году(1)
Найти идеальный цвет мебели — задача непростая. При существующем многообразии оттенков только на изучение палитры уйдет не один день. РБК узнал у дизайнеров, как не ошибиться с выбором и остаться в тренде.
Цвет мебели во многом определяется ее материалом: древесина или ее имитация, разнообразный текстиль, пластик или переработанные материалы с пометкой «эко» и т. д. Для некоторых материалов набор цветов ограничен (например, для натурального массива дерева), другие — открывают простор для экспериментов. Разбираемся вместе с экспертами, на что обращать внимание при выборе цвета мебели и что в тренде в 2022 году.
Какие бывают цвета мебели
Цветовые решения для корпусной мебели во многом определяет текстура дерева. Бук, венге, орех и дуб — это все названия цветов и древесины, из которой делают предметы интерьера. Вместе с тем фасады МДФ и ЛДСП предлагают почти безграничные палитры и всевозможные имитации, в том числе под дерево. Основу таких каталогов, как правило, составляют несколько базовых цветов, а дальнейшее многообразие обеспечивается оттенками. Только у ореха их как минимум три базовых: золотой, миланский и итальянский.
Как говорит Алла Зорина, дизайнер сети гипермаркетов «Твой Дом», для деревянной мебели в этом году популярны разные оттенки венге, молочный дуб, бук и сосна винтер.
Венге
Венге — темный насыщенный цвет с глубоким коричневым оттенком, иногда почти черный. Своим названием он обязан экзотическому дереву из Африки. Мебель из натурального венге дорогая и встречается редко, но его имитация считается одним из самых популярных цветов для мебели. Венге хорошо смотрится на фасадах шкафов, кухонных гарнитуров или спален.
Бук
Бук — теплый кремовый цвет с оттенками от приглушенного янтарного до светло-белого. Благодаря однородной текстуре и ненавязчивому рисунку мебель из бука (или его имитации) легко становится фоном или доминантой на контрастном фоне. Белый и беленый бук — это два варианта цвета, которые максимально приближены к белому; дымчатый бук — более темный оттенок по сравнению со всеми другими, он уходит в коричневый.
Дуб
Существует несколько разновидностей: красный, цвет которого варьируется от светло-коричневого до розовато-красного, и беленый. Максимально темный вариант — мореный дуб, для него характерен почти черный или светло-угольный тон. Общая характерная черта дуба — ярко выраженный рисунок. Молочный дуб — тоже популярный оттенок, он может играть жемчужными и розовыми тонами.
Орех
Орех — теплый землистый цвет, способный внести уют в любой интерьер. Его оттенки варьируются от светлого до темно-коричневого, иногда с желтоватыми и золотистыми прожилками. Различные варианты этого цвета (миланский, испанский или черный американский) обладают насыщенными тонами, благодаря чему их легко сочетать практически с любой цветовой схемой.
Сосна
Сосна — светлый теплый цвет, обычно с вариантами кремово-белых оттенков. Такая мебель хорошо сочетается с предметами интерьера, с различными цветами стен, узорами и другими деталями декора. Популярна сосна винтер — ярко выраженный белый цвет с дымчатыми прожилками.
Палитра мягкой мебели почти безгранична, особенно если учитывать всевозможные узоры, вышивки и рисунки на текстиле. В самом простом виде цвета диванов и кресел можно поделить на однотонные и с рисунком. Первые выбрать проще, но зато мебель с принтом может стать настоящей изюминкой комнаты.
Популярные цвета мебели 2022 года
Все кислотные и яркие цвета уходят из наших домов, но фактура остается многообразной. Сегодня это приятные и понятные материалы — лен, дерево, шерсть, ротанг и плетеная мебель. Для мягкой мебели, обитой рогожкой или нубуком, подойдут оттенки от молочных до насыщенно коричневых. Дерево хорошо смотрится в естественных, натуральных цветах: бук, клен, кедр или корень оливы.
В дизайне интерьеров и мебели сейчас наступает эра терракотового со всеми его возможными оттенками, говорит дизайнер Олеся Худякова. Некоторые популярные ранее дизайнерские решения, например белый минимализм, отходят на второй план, и в самом общем виде тенденции в интерьерах выглядят так:
Оттенки коричневого
Терракот и различные его вариации, от коричневого до шоколадного, захватывают интерьеры, и мебель в этом плане не исключение. В этом году при желании можно смело менять ярко-белые диваны и шкафы на более теплые — карамельные, бежевые или темно-коричневые.
Цвета, вдохновленные природой
Использование приземленных, «грязных» и припыленных тонов — еще один способ улучшить эстетику и поднять настроение внутреннего пространства, говорит Ксения Измайлова, архитектор, дизайнер, автор блога Prosto Remont. Земные тона создают успокаивающую атмосферу, они могут очень хорошо работать сами по себе, без добавления других ярких цветов. В этом случае можно присмотреться не только к оттенкам бежевого или серого, но и более сочным, например зеленому цвету джунглей, советует эксперт.
Экопалитра
Философия рационального потребления и экологичность для многих уже образ жизни. При выборе мебели популярными становятся предметы экологичных цветов с оттенком крафтового пакета, говорит Ксения Измайлова. Представить такую палитру вещей, созданных из вторичных материалов, несложно.
Как подобрать мебель по цвету
Когда дело доходит до выбора цвета мебели, есть несколько моментов, которые лучше учитывать заранее.
Цвет и стиль интерьера
Часто цветовое оформление интерьера предшествует выбору мебели. В случае когда основной фон уже задан, обычно идут по пути либо контрастности, либо схожих оттенков. Например, если стены яркие и активные, то можно выбрать мебель темных цветов, и наоборот. В то же время ничто не мешает использовать яркие цвета как для стен, так и для мебели. Главное — не переборщить.
«В классическом стиле стоит обратить внимание на клен и ясень, в провансе — на березу или орех. Яркий интерьер можно разбавить мебелью с природными оттенками, например березы», — советует дизайнер Алла Захарова.
Назначение комнаты
Подбирая мебель для спальни, чаще рассматривают спокойные и светлые тона гарнитуров. Детские комнаты, напротив, могут быть более яркими и разнообразными. Гостиная требует очень тонкого баланса — так как именно здесь люди проводят большую часть своего времени.
Освещение
Мебель может смотреться по-разному при магазинном освещении, в каталоге и в домашних условиях. Чтобы не попасть впросак, лучше заранее изучить конкретный цвет, взяв небольшой образец ткани или материала мебели. Дома его можно перемещать по разным зонам, обязательно меняя угол освещения — так станет ясно, подходит такая мебель вам или нет.
Легкость очистки
В какой-то момент мебель нужно чистить и мыть, и цвет, который вы выберете, определит, будет эта задача легкой или сложной. Очевидно, что белый диван потребует более интенсивной чистки от пятен, чем темный. А вот на темной деревянной мебели видна буквально каждая соринка, говорит дизайнер Алла Зорина. По ее совету, с точки зрения практичности лучше выбирать светлые оттенки: ясеня, молочного дуба и бука.
Сочетание цвета мебели, обоев и стен
Каждый дом имеет свой уникальный стиль, и во многом его определяет цвет мебели. Вот несколько идей и советов от дизайнера, как можно удачно вписать в интерьер мебель разных цветов.
Все больше дизайнеров делают встроенную мебель и шкафы в цвет стен. Для этого создают коробку нейтрального цвета, которая может быть белой, серой или максимально «никакой». Кто-то более смелый, наоборот, делает ее яркой, но она все равно служит фоном для акцентных элементов, в частности остальной мебели. Так получается яркий и необычный интерьер, в котором диван перестает быть просто диваном, а превращается в предмет декора.
В интерьере на приведенной иллюстрации использованы достаточно насыщенные цвета, он при всей своей яркости не выглядит клоунским, говорит Ксения Измайлова. Дело в том, что выбран нейтральный цвет пола и стен. Яркими пятнами выступают диван и стеллаж, для которых выбраны не кричащие оттенки, а глубокие, припыленные. Цвет стеллажа, хоть и яркий, достаточно универсален.
Объемы помещения с помощью мебели и ее цвета выстроены так, что сразу и не понять, где гарнитур, а где часть отделки стены. Конечно, можно заметить встроенный холодильник, духовку, но торец кухни уже превращается из мебели в отделку, отмечает Ксения Измайлова. Верхняя же часть — это не шкафчики, а вентиляция и потолочная вытяжка, встроенные в короб, который тоже превратился в элемент отделки. Важно, что цвет пола и стен нейтральный, подчеркивает дизайнер.
Разбавить полностью нейтральный интерьер можно акцентом — добавить яркие, даже китчевые, стулья или стол, советует Ксения Измайлова. При этом нейтральный фон необязательно должен быть только серым или белым. Дуб или черный цвет тоже достаточно нейтральны.
Ошибки при выборе цвета мебели
Чтобы избежать разочарования после покупки мебели, стоит помнить о ряде нюансов и стараться избегать следующих ошибок:
не подбирать белое к белому, например белую технику к белой мебели. Как предупреждают дизайнеры, почти невозможно найти белоснежную духовку, варочную панель или холодильник — все они будут разного оттенка, уходить в холодный или теплый. Если нужна полностью белая кухня, сначала выбирают белую технику, а потом под нее — нужный оттенок гарнитура;
схожая ошибка возникает в том случае, когда мебель покупают в разное время и у разных производителей. Даже при выборе одного и того же цвета в каталоге — бука или венге — они все равно могут различаться между собой. В идеале мебель лучше приобретать комплектом и в одном месте;
не слишком доверяйте магазинным палитрам и тому, как выглядит мебель в шоуруме. В квартире выбранный гарнитур может заиграть иными оттенками, поэтому по возможности лучше «примерить» цвет на месте;
цвет мебели должен одинаково хорошо смотреться как при дневном, вечернем, так и при искусственном освещении;
кроме того, цвет мебели должен быть не только красивым и модным, но также практичным и универсальным: вдруг захочется поменять обои или ламинат.