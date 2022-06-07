ФОТО | Легко и просто! Как построить игровой домик из поддонов для самых маленьких членов семьи

В нашем домашнем хозяйстве уже два года идет ожесточенная стройка – в главном здании произошла частичная перестройка, из старого амбара "родились" бар и салон, а во дворе появился самый настоящий офис. На фоне всего этого поделился своей мечтой и мой маленький сын: "Когда однажды я стану большим, у меня будет свой дом, и я стану твоим соседом!"