07.06.2022, 09:00
ФОТО | Легко и просто! Как построить игровой домик из поддонов для самых маленьких членов семьи
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Инвестиции в недвижимость стоит начать делать как можно раньше – по крайней мере так говорят люди знающие. А самый первый опыт работы с недвижимостью можно дать ребенку, построив вместе с ним домик для игр, пишет Maakodu.
В нашем домашнем хозяйстве уже два года идет ожесточенная стройка – в главном здании произошла частичная перестройка, из старого амбара "родились" бар и салон, а во дворе появился самый настоящий офис. На фоне всего этого поделился своей мечтой и мой маленький сын: "Когда однажды я стану большим, у меня будет свой дом, и я стану твоим соседом!"