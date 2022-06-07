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07.06.2022, 09:00

ФОТО | Легко и просто! Как построить игровой домик из поддонов для самых маленьких членов семьи

 
Сялли Хинрикус
Sisekujundusest olulisem on see, et lapsel oleks mängumajas mugav.
Sisekujundusest olulisem on see, et lapsel oleks mängumajas mugav.
ФОТО: Foto: Tiit Koha

Инвестиции в недвижимость стоит начать делать как можно раньше – по крайней мере так говорят люди знающие. А самый первый опыт работы с недвижимостью можно дать ребенку, построив вместе с ним домик для игр, пишет Maakodu.

В нашем домашнем хозяйстве уже два года идет ожесточенная стройка – в главном здании произошла частичная перестройка, из старого амбара "родились" бар и салон, а во дворе появился самый настоящий офис. На фоне всего этого поделился своей мечтой и мой маленький сын: "Когда однажды я стану большим, у меня будет свой дом, и я стану твоим соседом!"

Мечты имеют свойство сбываться, и поэтому на участке быстро появился простой А-образный домик-шалаш, ставший первым объектом недвижимости в собственности четырехлетнего Бэндона.

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