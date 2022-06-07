"Непригодная для использования". Строительный регистр перешел на новую платформу, пользователи недовольны

По словам руководителя проектов службы строительного регистра Министерства экономики и коммуникаций Таави Якобсона, переход на новую систему был необходим, поскольку старая система устарела с технической точки зрения и не отвечала современным требованиям дигитальной услуги как с точки зрения архитектуры, так и удобства использования.