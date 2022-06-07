"Непригодная для использования". Строительный регистр перешел на новую платформу, пользователи недовольны
Строительный регистр на прошлой неделе был переведен на новую платформу, в связи с чем в его работе возникли существенные перебои.
По словам руководителя проектов службы строительного регистра Министерства экономики и коммуникаций Таави Якобсона, переход на новую систему был необходим, поскольку старая система устарела с технической точки зрения и не отвечала современным требованиям дигитальной услуги как с точки зрения архитектуры, так и удобства использования.
Якобсон принес извинения за неполадки и заверил, что они будут устранены настолько быстро, насколько это возможно.
Поскольку линии обслуживания клиентов перегружены, министерство просит присылать сообщения об ошибках по электронной почте ehr@mkm.ee.
Некоторые читатели, обратившиеся в редакцию Ärileht, назвали новую систему непригодной для использования.