Главный экономист Luminor: рост Euribor сдерживает цены

Шестимесячная ставка Euribor, которая в Эстонии чаще всего ассоциируется с жилищными кредитами, ушла в плюс. Это означает, что для многих ежемесячный платеж по ипотечному кредиту немного увеличится. "Эмпирическое правило таково: если у человека есть кредит в размере 100 000 евро и процентная ставка повышается на один процентный пункт, то выплаты по кредиту увеличатся на 50 евро", – пояснил главный экономист Luminor Ленно Уускюла.

Хотя повышение процентных ставок может показаться пугающим, Уускюла сказал, что на самом деле это хорошая новость для экономики, так как повышение процентных ставок означает, что цены будут снижаться, и в долгосрочной перспективе это будет легче для кошельков людей. Напомним, что в мае инфляция уже достигла 20% в Эстонии и 8% в еврозоне. "Таким образом, центральные банки находятся на правильном пути повышения процентных ставок, потому что ситуация с низкими ставками кредитования и высокой инфляцией не может продолжаться долго. Если инфляция вырастет слишком высоко, повышение кредитных ставок сделает деньги более дорогими и успокоит потребление, что также замедлит рост цен", – сказал Уускюла.

В ситуации стремительного роста цен главный экономист Luminor рекомендует людям быть более осведомленными потребителями, а также пересмотреть свои потребительские привычки. "Не соглашайтесь на каждое повышение цен и, если возможно, смените продавца или замените товар, которым вы пользовались, на более дешевый", – сказал Уускюла, отметив, что иногда возможность повысить цены используется только потому, что все повышают цены. Подумайте, что вам нужно, а что не нужно, и экономьте там, где это возможно". Например, нет смысла отапливать пустую комнату", – добавил он.

Рост цен на энергоносители является значительной частью общего роста цен, но Уускюла говорит, что экономическая логика в данный момент играет здесь незначительную роль. "Движение цен на энергоносители в настоящее время является результатом геополитической ситуации, а также решений и нерешительности правительств. В настоящее время существует большая неопределенность", – сказал Уускюла.