09.06.2022, 09:35
ОБЗОР | Аренда дачи на лето в Эстонии: в месяц 8 тысяч евро, люди хотят жить у водоема(7)
какие есть варианты?
ФОТО: | Ekspress Meedia
Начался летний сезон, и есть те, кто решил провести этот период за городом, на свежем воздухе. Можно ли сейчас в Эстонии арендовать домик? И пользуются ли спросом такие предложения? Обзор домов в аренду, комментарий экспертов - в материале RusDelfi.
По словам маклера Константина Березняка, руководителя и члена правления компании SPC Kinnisvara OÜ, дачи, дома, хутора в аренду востребованы в Эстонии, но это направление в недвижимости еще недостаточно развито.
«Если дома или хутора сдают часто, то найти дачу в аренду — это проблема, — отмечает Константин. — Поэтому клиенты больше хотят купить, чем снять».