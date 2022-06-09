ОБЗОР | Аренда дачи на лето в Эстонии: в месяц 8 тысяч евро, люди хотят жить у водоема

По словам маклера Константина Березняка, руководителя и члена правления компании SPC Kinnisvara OÜ, дачи, дома, хутора в аренду востребованы в Эстонии, но это направление в недвижимости еще недостаточно развито.

«Если дома или хутора сдают часто, то найти дачу в аренду — это проблема, — отмечает Константин. — Поэтому клиенты больше хотят купить, чем снять».

Очень часто дачу снимают именно с последующим выкупом. Но, как правило, такие участки расположены близко к городу. «Есть клиенты, которые покупают весной дачу, живут на ней лето, осень, а потом не знают, что с этим делать, — рассказывает маклер. — Ездить далеко, в доме холодно, начинают опять продавать».