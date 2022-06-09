Спешите участвовать! В Пирита объявлен конкурс на красивый и богатый различными видами растений сад

В этом году традиционный для Пирита конкурс на самый красивый приусадебный сад несколько отличается от предыдущих. „Ключевое слово конкурса — видовое богатство. Помимо общего благоустройства и красоты сада жюри будет оценивать также разнообразие представленных в саду деревьев, кустарников и травянистых растений. Мы хотим, чтобы домашние сады были богаче видами, а при проектировании сада хозяева больше учитывали специфику ландшафта и стиль своего дома“, — сказал старейшина Пиритаского района Тынис Лийнат и добавил, что цель конкурса заключается в организация среды обитания, сохранении красоты и самобытности района, а также в продвижении экологической сознательности.

Для участия в конкурсе следует отправить до 20 июня пять фотографий своего приусадебного сада на адрес электронной почты mariana.simson@tallinnlv.ee. К фотографиям следует приложить краткое описание сада, изложенное в свободной форме, в котором рассказать, как был сформирован сад (сколько растений различных видов в нем представлено, сколько времени ушло на его создание и т.д.), указать местонахождение сада, а также свои имя, фамилию и номер телефона.

Комиссия Пиритаского районного управления выберет красивые и богатые различными видами растений приусадебные сады как на основании фотографий, так и непосредственных посещений садов.