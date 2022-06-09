На морском побережье в Виймси появится новый жилой район с элегантными таунхаусами

Янар Муттик, директор Everaus Kinnisvara: „В настоящее время существует большой спрос на приватные дома с хорошей планировкой и личным садом, особенно в хорошо зарекомендовавших себя местах, одним из которых, несомненно, является Виймси. Во время пандемии многие семьи почувствовали потребность в более просторных домах, где можно было бы мирно организовать работу, учебу и быт. В случае Viimsiranna Residents мы уделим большое внимание созданию приватной и уютной среды, ценя при этом живописные окрестности с вековыми соснами и близость к береговой линии“.

„Мы реализуем архитектурное решение Viimsiranna Residents вместе с бюро Standup Architecture, отличающимся очень хорошим современным почерком, с которым у нас есть прекрасный опыт строительства частных и двухквартирных домов. Достоинством этого конкретного района Виймси, наряду с живописной природой, является превосходный архитектурный ансамбль: на соседней улице располагаются частные дома, удостоенные современных архитектурных премий. Это устанавливает для новых застроек высокие стандарты и архитектурные требования, которые соответствуют нашему видению элегантных, хорошо спроектированных таунхаусов. Работа идет полным ходом, и мы планируем представить первые наброски уже в середине лета“, — прокомментировал Майдо Люйсте, директор Scandium Kinnisvara.

Застройка Viimsiranna Residents охватывает участки на улицах Лаанекиви, Лаанелинну и Лаанелилле в Виймси. Everaus и Scandium ведут застройку совместно в рамках стратегического партнерства, как и в случае совместных проектов в Луйге в окрестностях Таллинна, а также крупномасштабной застройки полуострова в Хаапсалу.