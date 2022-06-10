Почти 2000 евро ущерба. В Эстонии у каждого второго арендодателя были проблемы с арендаторами
Из проведенного стартапом Rendin опроса следует, что у каждого второго арендодателя были проблемы как минимум с одним арендатором. Большинство проблем касались задолженностей и порчи имущества. Сумма ущерба по оценке арендодателей составляет в среднем 1900 евро.
Платформа для сдачи жилья в аренду и заключения безопасного договора аренды Rendin провела среди арендодателей опрос, чтобы узнать какой у людей был опыт, и как это исправить. Местный рынок аренды очень раздроблен во многих смыслах, поэтому предыдущей обзорной информации о рынке особо нет.
Каждый второй арендодатель сталкивался с проблемным арендатором, при чем у 55% были проблемы с одним человеком, и у 45% с двумя и более. „Это показывает лишь то, что вопрос не в том, будут ли у арендодателя проблемы, а когда они наступят“, сказал исполнительный руководитель и со-основатель Rendin Алайн Аун. „В целом это подтверждает то, что бывший долгое время без изменений рынок аренды нуждается в новаторском подходе, который помог бы предотвратить возможные риски и обеспечил бы безопасные арендные отношения“, добавил он.
Большая часть проблем касалась задолженностей за аренду или коммунальные платежи (44,8%), а также порчи имущества на жилплощади (28,1%). Также было упомянуто недостойное поведение арендаторов (например, шум, празднования), игнорирование договора (например, выезд со дня) и недостаточная уборка.
Залог не покрывает возникающий ущерб
У 30,2% респондентов, из числа тех, которые сталкивались с какими-либо проблемами, материального ущерба не возникло, 23,8% не смогли оценить его размер. Для остальных сумма ущерба варьировалась от 50 евро до нескольких тысяч, что в среднем составляет 1900 евро на одного арендодателя.
„Принятый на рынке аренды залог, как правило, составляет месячную арендную плату и его считают достаточно безопасным вариантом для решения возможных проблем с арендаторами. Для потери такого депозита достаточно, чтобы арендатор остался должен за один месяц. Это ясно говорит о том, что концепция залога не работает“, пояснил Аун.
Он добавил, что это следует и из опыта Rendin. „За два года через нас было заключено 2000 + договоров аренды, в которые была включена гарантия платежей за аренду и коммунальные расходы, страхование имущества арендодателя, а также аренда без залога для арендатора. Если какая-то проблема возникает, то в первую очередь мы, разумеется, хотим разрешить ситуацию и предотвратить возникновение ущерба. Это не всегда получается и, при подсчитывании сумм ущерба, мы видим, что они больше, чем упомянутая выше сумма классического залога“.
Арендодатели действуют самостоятельно
Среди ответивших на опрос владельцев 51,5% сдают только одно жилье, в то же время 31,5% сдают три и более объекта, что указывает уже на инвесторов в недвижимость. Как и ожидалось, арендные площади находятся в основном в Таллинне (52%), а также в Тарту (17,9%), и в остальной части Эстонии (29,3%), а также за границей (0,8%).
Арендодателей характеризуют самостоятельные действия, потому что для поиска арендаторов используют чаще всего социальные медиа и порталы недвижимости. Чуть более чем десятая часть привлекает маклера, в чьих услугах, как правило, нуждаются те владельцы, которые, например, живут в другом городе или за границей и не могут ездить между городами.
„Социальные медиа, внутренние каналы компаний и другие методы общения – очевидный растущий тренд для распространения объявлений. И не только в Эстонии, но и по всей Европе“, добавил руководитель Rendin.
В ходе онлайн-опроса Rendin опросил 105 арендодателей за период апрель-май 2022 года.