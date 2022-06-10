Почти 2000 евро ущерба. В Эстонии у каждого второго арендодателя были проблемы с арендаторами

Платформа для сдачи жилья в аренду и заключения безопасного договора аренды Rendin провела среди арендодателей опрос, чтобы узнать какой у людей был опыт, и как это исправить. Местный рынок аренды очень раздроблен во многих смыслах, поэтому предыдущей обзорной информации о рынке особо нет.

Каждый второй арендодатель сталкивался с проблемным арендатором, при чем у 55% были проблемы с одним человеком, и у 45% с двумя и более. „Это показывает лишь то, что вопрос не в том, будут ли у арендодателя проблемы, а когда они наступят“, сказал исполнительный руководитель и со-основатель Rendin Алайн Аун. „В целом это подтверждает то, что бывший долгое время без изменений рынок аренды нуждается в новаторском подходе, который помог бы предотвратить возможные риски и обеспечил бы безопасные арендные отношения“, добавил он.

Большая часть проблем касалась задолженностей за аренду или коммунальные платежи (44,8%), а также порчи имущества на жилплощади (28,1%). Также было упомянуто недостойное поведение арендаторов (например, шум, празднования), игнорирование договора (например, выезд со дня) и недостаточная уборка.

Залог не покрывает возникающий ущерб

У 30,2% респондентов, из числа тех, которые сталкивались с какими-либо проблемами, материального ущерба не возникло, 23,8% не смогли оценить его размер. Для остальных сумма ущерба варьировалась от 50 евро до нескольких тысяч, что в среднем составляет 1900 евро на одного арендодателя.

„Принятый на рынке аренды залог, как правило, составляет месячную арендную плату и его считают достаточно безопасным вариантом для решения возможных проблем с арендаторами. Для потери такого депозита достаточно, чтобы арендатор остался должен за один месяц. Это ясно говорит о том, что концепция залога не работает“, пояснил Аун.