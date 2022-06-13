Как дети влияют на получение жилищного кредита? Банк развенчивает мифы

Руководитель розничного банкинга эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен отметила, что вокруг получения жилищного кредита при наличии детей существует много мифов и вопросов, и иногда люди не хотят спрашивать у банка напрямую, не желая, чтобы банк „совал нос“ в семейные дела: „На самом деле дети или иждивенцы не являются чем-то, что моментально перечеркивает возможность получения жилищного кредита. Мы всегда смотрим на картину в целом, а не лишь на этот маленький компонент в отдельности“.

„Решение о выдаче жилищного кредита основывается на обзоре всех минусов и плюсов ситуации заемщика и анализе того, кредит какого размера можно выдать. Аспектов тут множество и, например, беременность или наличие ребенок сами по себе не являются фактором, исключающим получение кредита“, - сказала Хакиайнен.

МИФ: Получение родительской компенсации исключает получение ипотечного кредита

Получение родительской компенсации никоим образом не является препятствием для выдачи кредита, ведь при принятии решения рассматривают заявку целиком, а не только вид дохода клиента. В некоторых случаях родительское пособие является даже более надежным гарантированным доходом, чем работа за зарплату. Банку важно понять, сможет ли клиент начать работать у того же работодателя после окончания выплаты родительской компенсации и каков будет его ожидаемый доход от заработной платы.

МИФ: Дети являются для банка фактором риска

Разумеется, нет. Наличие иждивенцев никоим образом не увеличивает уровень риска кредита. Впрочем, каждый иждивенец повышает сумму, ежемесячно необходимую семье для жизни, и банк это учитывает. Например, не имеющий семьи клиент, вероятно, ежемесячно тратит меньше денег, чем семья из четырех человек. Таким образом, дети не повышают уровень риска, а увеличивают сумму обязательств заемщика.

МИФ: Многодетным семьям получить жилищный кредит практически невозможно