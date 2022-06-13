ФОТО | "Неожиданные отражения". В Эстонии выпустили первую авторскую коллекцию обоев

Искусство обоев — это искусство мотивов (паттернов). Один и тот же мотив или узор от стены до стены, от полотнища к полотнищу. Ключ заключается в том, как интерпретировать мотив и насколько плотно покрыть стены узором, чтобы он не давил на обитателя интерьера, а его поддерживал. Слово „мотив“ стало ключевым словом для автора при создании коллекции.

„Неожиданные отражения“ — это истории в обоях, которые рассказывают о неожиданных повторениях в сочетании экзотических элементов и бликов. В коллекции представлены калейдоскопический рисунок зебры, перья, смешанные с теплой абстрактной текстурой, напоминающей кожу, и элементы, вдохновленные слоями земной коры. Можно ли включить в дизайн обоев звуковые колебания? Да, можно. Входящие в коллекцию обои в глубоких тонах подходят и для общественного пространства, и акцентной стены шикарной гостиной, и для спокойной спальни. Ознакомиться со всей коллекцией можно здесь.

Благодаря интеллектуальному ИТ-решению Baubauwall поставляет выбранные обои по размеру стены, отпечатанными на экологически чистой флизелиновой основе. Производственные остатки минимальны, для печати используются сертифицированные нетоксичные краски. Обои печатаются в Таллинне, и покупатель может получить свой заказ в течение недели.