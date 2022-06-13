Начните сокращать расходы на отопление: три лучших тепловых насоса воздух-вода вместо газового котла

Если цена на газ кажется неподъемной

Газовое отопление стало на сегодняшний день одним из самых дорогих отопительных решений. В ситуации, когда цены на газ расти перестанут, вероятно, нескоро, многие из нас ищут более экономичные альтернативы. Простой способ уменьшить расходы на отопление — замена газового котла тепловым насосом воздух-вода.

Замените затратный газовый котел тепловым насосом воздух-вода

Системы газового отопления состоят в основном из двух частей: напольного отопления или радиаторов и газового котла, который нагревает циркулирующую в системе воду. При таких решениях установить тепловой насос воздух-вода невероятно легко: потребуется снять со стены газовый котел и установить вместо него тепловой насос. Если место позволяет, тепловой насос также можно интегрировать для параллельной работы с имеющуюся системой газового отопления. Так не потребуется отказываться от уже приобретенных устройств.

По сравнению с газовым отоплением, тепловой насос воздух-вода позволит сократить зимний счет за отопление среднестатистического частного дома в четыре-пять раз.

Тепловой насос воздух-вода является и будет оставаться одним из наиболее экономичных способов отопления, и, в отличие от многих других решений, он не потребует крупных первоначальных инвестиций и окупится в хозяйстве всего за пару лет.

По сравнению с газовым отоплением, тепловой насос воздух-вода позволит сократить зимние счета за отопление среднестатистического частного дома в четыре-пять раз, и с большой вероятностью со временем разница будет становиться все больше. Помимо удобства в эксплуатации и более низких расходов, тепловые насосы воздух-вода экологичны, безопасны и практичн

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