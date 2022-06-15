Зачем платить маклеру при покупке квартиры? Эксперт называет 5 причин

Сейчас на рынке недвижимости очень сильный уклон в сторону продавца, т. е. спрос превышает предложение, что, в свою очередь, вызывает рост цен.

„В таких условиях поиск подходящего жилья становится очень трудоёмким, требует постоянного мониторинга рынка и хорошей скорости реакции, но даже этого может быть недостаточно“, — поясняет Геттер Сайдла, подчёркивая, что, если уделять поиску недостаточно внимания и времени, подходящее и доступное жилье может так и остаться мечтой. „Маклер является профессионалом и часто имеет больше информации, чем доступно из открытых источников“, — добавляет Геттер.

„Сегодня скорость и конкретность — это большие преимущества. Хороший маклер может многое дать по этим двум показателям, как в общении с продавцом, так и в ускорении получения положительного решения по кредиту от банка“, — говорит Сайдла, по словам которого, сегодня по крайней мере каждый пятый клиент маклера является именно покупателем жилья, а не продавцом.

В дополнение к повседневной работе и другим обязанностям маклер, нанятый для поиска жилья, выполняет для покупателя следующую работу:

картирует потребности, сортирует подходящие предложения;

всегда находится в курсе всех объектов, предлагаемых на общедоступных каналах;

информирует профессиональную сеть контактов о конкретном покупательском интересе, при необходимости публикует объявления и делает целенаправленную рекламу в интересующем покупателя районе;

привлекает к процессу оценщика и организовывает строительную экспертизу (это особенно важно при покупке дома или части дома);

помогает оперативно договориться с продавцом, нотариусом и банком.