Для украинских беженцев и местных арендодателей подготовлено руководство по поиску жилья и получению компенсации

„Эстонское государство предлагает военным беженцам краткосрочное жилье и помогает им найти место для долгосрочного проживания, что в настоящее время является серьезной проблемой. Мы хотим еще раз напомнить беженцам что, наша страна очень небольшая, так жить удобно в любой точке Эстонии, - сказал глава группы по вопросам социальной защиты кризисного штаба Департамента социального страхования Керт Вальдару. - У арендодателей были вопросы о том, на что они могут рассчитывать в вопросе оплаты аренды: здесь важно помнить, что военный беженец - такой же арендатор, как и все остальные. Если у арендатора возникают проблемы с оплатой расходов на жилье, украинские военные беженцы, получившие временную защиту, могут претендовать на получение прожиточного пособия на тех же основаниях, что и остальные жители Эстонии“.