Для украинских беженцев и местных арендодателей подготовлено руководство по поиску жилья и получению компенсации
На сайте kriis.e и dopomoga.ee опубликовано руководство для военных беженцев и арендодателей. В нем содержится информация о единовременной компенсации, связанной с арендой жилья, а также инструкции, как подать заявление на получение прожиточного пособия и получить выплату, если существуют препятствия для оплаты расходов на жилье.
„Эстонское государство предлагает военным беженцам краткосрочное жилье и помогает им найти место для долгосрочного проживания, что в настоящее время является серьезной проблемой. Мы хотим еще раз напомнить беженцам что, наша страна очень небольшая, так жить удобно в любой точке Эстонии, - сказал глава группы по вопросам социальной защиты кризисного штаба Департамента социального страхования Керт Вальдару. - У арендодателей были вопросы о том, на что они могут рассчитывать в вопросе оплаты аренды: здесь важно помнить, что военный беженец - такой же арендатор, как и все остальные. Если у арендатора возникают проблемы с оплатой расходов на жилье, украинские военные беженцы, получившие временную защиту, могут претендовать на получение прожиточного пособия на тех же основаниях, что и остальные жители Эстонии“.
В опубликованном руководстве имеется информация о том, как найти постоянное место жительства, где необходимо зарегистрировать место жительства и как подать заявление на получение компенсации арендны и прожиточного пособия. Мы также хотим напомнить о том, что для пенсионеров сдача жилья военным беженцев может стать источником дополнительного дохода. Если арендодателем является одинокий пенсионер, его пособие сохраняется и в случае, если он сдаст в аренду жилье военному беженцу, получившему временную защиту.
Жилье для сдачи в аренду военным беженцам можно предложить, например, на сайте https://kinnisvara24.ee/ukraini
Руководство по поиску жилья:
Для беженцев https://kriis.ee/ru/situaciya-s-bezopasnostyu-v-evrope/dlya-bezhencev-iz-ukrainy/mesto-zhitelstva
Для арендодателей https://kriis.ee/ru/situaciya-s-bezopasnostyu-v-evrope/dlya-bezhencev-iz-ukrainy/mesto-zhitelstva (ниже раздел „Важная информация для арендодателей“)