Эксперты: замена отопительной системы – это не единственный способ сделать дом более энергоэкономичным

„Жители Эстонии понимают, что перед следующим отопительным сезоном по возможности необходимо обновить отопительную систему, а также оценить другие способы сделать дом более энергоэффективным. Это выражается в интересе потребителей к различным финансовым решениям, которые предназначены для финансирования ремонта дома“, – рассказала Неле Роосталу, руководитель отдела управления продуктами группы Inbank.

По её словам, в настоящее время среди ходатаев о кредитах популярны установка солнечных панелей или обновление отопительной системы, но не менее важны утепление дома и замена окон и дверей, что также способствует улучшению энергоэффективности дома.

Оцените теплонепроницаемость дома и комнат

По словам Марека Корбелайнена, руководителя строительных работ Kaamos Ehitus, первым шагом к повышению энергоэффективности дома является оценка внутреннего климата в помещении. „Оцените, насколько хороша теплоизоляция здания. Чем старее здание, тем хуже теплоизоляция“, – объяснил Корбелайнен. При строительстве новостроек всё больше внимания уделяется энергетическому классу здания, то есть большее беспокойство вызывают дома, построенные десять и более лет назад.

При оценке теплонепроницаемости дома необходимо учитывать как качество строения, так и технические данные изоляционных материалов, использованных в здании. В частных домах с чердаком можно повысить теплоизоляцию чердака, добавив утепляющий материал, например, сыпучую или каменную вату. Тёплый воздух имеет тенденцию выходить через крышу, что хорошо иллюстрируется сосульками, образующимися зимой на краях крыши“, – описал ситуацию Корбелайнен.