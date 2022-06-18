Четверть жителей Балтии хотели бы прожить в одном и том же доме всю жизнь

Когда речь заходит о замене жилья, жители Латвии и Литвы более консервативны, чем жители Эстонии. Только 18% эстонских респондентов хотели бы приобрести жилье на всю жизнь. В Латвии так считают 26% респондентов, в Литве – 28%.

В то же время 86% жителей Эстонии убеждены, что хотят жить в собственном жилье, по сравнению с 80% жителей Литвы и 81% жителей Латвии. Желание иметь собственное жильё растет с возрастом, но даже в возрастной группе 18–29 лет 68% жителей Эстонии считают собственное жилье важным.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, когда люди планируют приобрести свое первое жилье, они часто еще не обладают достаточными знаниями, чтобы принять хорошо обдуманное и финансово обоснованное решение. „Например, люди часто мечтают купить дом, но на самом деле у них нет для этого средств. Этот опрос также показывает, что многие люди подходят к покупке дома так, как будто собираются жить в одном и том же месте до конца жизни“, – сказал Ребане. „На самом деле, это вполне нормально, когда первым жильем молодого человека является, например, двухкомнатная квартира, и он переезжает оттуда по мере того, как растут его финансы и семья“.

Почти половина людей в Латвии и Литве либо прожили бы всю жизнь в одном и том же месте, либо сменили бы место жительства один раз. В Эстонии так поступили бы только менее трети. Жители Эстонии также чаще, чем жители Латвии и Литвы, меняют свой дом два, три и более раз, если возникает необходимость сменить место жительства. Жители стран Балтии, проживающие в городах, более охотно меняют место жительства, чем жители сельской местности.