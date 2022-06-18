В мае стоимость квадратного метра квартиры в Таллинне подскочила до 2990 евро

В Таллинне в последнем месяце весны было совершено 1030 сделок с квартирами, что на 14 процентов больше, чем в мае прошлого года, и на 30 процентов больше, чем в апреле, сообщил в среду Земельный департамент.

В Тарту средняя стоимость квадратного метра квартиры составила 2384 евро, увеличившись за год на 28 процентов. Средняя цена квадратного метра квартиры в Пярну выросла за год на 49% и составила в мае 2215 евро.

В Тарту в мае была совершена рекордная 331 сделка с квартирами - это на 56% больше, чем в том месяце прошлого года и почти на 40% больше по сравнению с апрелем.

В Пярну было заключено 120 сделок с квартирами, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом, но на 20% больше, чем в апреле.

Всего в мае 2022 года на рынке недвижимости было совершено 5262 сделки купли-продажи - на 17% меньше, чем в том же месяце прошлого года, но на 24% больше, чем в предыдущем месяце.