При замене окон можно значительно снизить расходы на отопление. Как выбрать новые окна для дома?

Замена окон и балконных дверей является актуальной проблемой, поскольку люди ищут способы повысить энергоэффективность своего дома. Янар Таммъярв, исполнительный директор Klar Home, говорит, что оконная промышленность сильно развилась, особенно с точки зрения технологических решений – заменяя окна и двери, можно значительно снизить расходы на отопление, в некоторых случаях даже на пятую часть.

Выбор окон начинается с того, идёт ли речь о реновации дома или новостройке. „В случае старого дома можно выбрать окна точно в том же стиле, что и раньше – это самое простое решение. Если вы хотите изменить стиль окон или выбрать их для совершенно нового здания, вы должны сознательно убедиться, что они гармонируют с общим видом“, – говорит Таммъярв.

Выбор материала зависит как от бюджета, так и от размера оконного проёма

По словам исполнительного директора Klar Home, деревянные окна – это классика, популярны также дерево-алюминиевые, пластиковые и алюминиевые окна. Расмус Тамме, главный архитектор архитектурного бюро ARS Projekt, добавляет, что чаще всего для больших проёмов используется больше алюминиевые или стальные рамы, а для меньших – пластиковые и деревянные рамы“.

По словам Таммъярва, деревянные окна подходят тем, кто ценит прежде всего эстетическую ценность и чей бюджет не ограничен. „Дерево – натуральный и возобновляемый материал, окно из него служит долго и может быть реновировано, например, перекрашено. Дерево-алюминиевое окно представляет собой сочетание очень прочных материалов, которые прослужат десятилетиями и не требуют особого ухода“.

„Пластиковое или ПВХ-окно похоже с первого взгляда на деревянное, но дешевле. Они хорошо выдерживают эстонский климат, рамы легко чистятся, а выбор цветов широкий. Однако пластик со временем теряет свою ценность и восстановлению не подлежит. По качеству и теплостойкости окно из ПВХ не уступает деревянному окну“, – говорит Таммъярв.