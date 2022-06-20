При замене окон можно значительно снизить расходы на отопление. Как выбрать новые окна для дома?
Окно в доме – столь же важная его часть, как и любая другая деталь: оно придаёт зданию характер, даёт свет и определяет также то, насколько большими будут счета за отопление. Выбор новых окон не будет головной болью, если продумать все следующие нюансы.
Замена окон и балконных дверей является актуальной проблемой, поскольку люди ищут способы повысить энергоэффективность своего дома. Янар Таммъярв, исполнительный директор Klar Home, говорит, что оконная промышленность сильно развилась, особенно с точки зрения технологических решений – заменяя окна и двери, можно значительно снизить расходы на отопление, в некоторых случаях даже на пятую часть.
Выбор окон начинается с того, идёт ли речь о реновации дома или новостройке. „В случае старого дома можно выбрать окна точно в том же стиле, что и раньше – это самое простое решение. Если вы хотите изменить стиль окон или выбрать их для совершенно нового здания, вы должны сознательно убедиться, что они гармонируют с общим видом“, – говорит Таммъярв.
Выбор материала зависит как от бюджета, так и от размера оконного проёма
По словам исполнительного директора Klar Home, деревянные окна – это классика, популярны также дерево-алюминиевые, пластиковые и алюминиевые окна. Расмус Тамме, главный архитектор архитектурного бюро ARS Projekt, добавляет, что чаще всего для больших проёмов используется больше алюминиевые или стальные рамы, а для меньших – пластиковые и деревянные рамы“.
По словам Таммъярва, деревянные окна подходят тем, кто ценит прежде всего эстетическую ценность и чей бюджет не ограничен. „Дерево – натуральный и возобновляемый материал, окно из него служит долго и может быть реновировано, например, перекрашено. Дерево-алюминиевое окно представляет собой сочетание очень прочных материалов, которые прослужат десятилетиями и не требуют особого ухода“.
„Пластиковое или ПВХ-окно похоже с первого взгляда на деревянное, но дешевле. Они хорошо выдерживают эстонский климат, рамы легко чистятся, а выбор цветов широкий. Однако пластик со временем теряет свою ценность и восстановлению не подлежит. По качеству и теплостойкости окно из ПВХ не уступает деревянному окну“, – говорит Таммъярв.
Алюминиевая рама редко используется для домашних окон. „Это самый прочный профиль, но он больше подходит для больших площадей, таких как офисные здания с очень широкими оконными проёмами и большими стеклянными поверхностями. Из пластика и дерева невозможно сделать очень большое окно, потому что этого не позволяют их физические свойства – рама прогибается“, – объясняет Янар Таммъярв, исполнительный директор интернет-магазина окон и дверей Klar Home.
Окно должно соответствовать стилю дома
По словам архитектора Тамме, в случае более традиционного дома следует отдать предпочтение деревянным окнам с одной или двумя рамами, в случае более современного здания к выбору также можно добавить пластиковую или алюминиевую раму. „Деревянные рамы можно сделать очень разнообразными и богатыми на нюансы, которые создают более полную картину как с традиционными, так и с современными фасадами“, – говорит Тамме.
Чтобы найти окно в подходящем вам стиле, Тамме рекомендует прогуляться по жилому району или городу для вдохновения. „Полюбуйтесь, какой формы и ширины оконные профили и рамы использовались, подходят ли они по стилю и размеру вашему зданию и т. д.“, – такой интересный совет даёт он.
В каждой жилой комнате должно быть как минимум одно открывающееся окно
„Сколько окон дома должно быть открывающимися, зависит от того, что кому нравится“, – говорит Тамме, добавляя, что с точки зрения проветривания в каждой комнате должно быть несколько открывающихся окон. „Необходимо учитывать, что открывающиеся окна имеют в дополнение к оконной коробке раму, которая делает промежуточные стойки шире – это влияет на общее впечатление от фасада“.
„В традиционных домах открывающееся окно может быть красивой деталью, которая делает всё окно более просторным и добавляет ценности. Однако для современных домов подходит больше стеклянной поверхности и менее заметные коробки и рамы. Есть оконные рамы, которые скрыты за оконной коробкой, так что при взгляде снаружи невозможно увидеть разницу, открывающееся окно или нет. В случае с более современными домами стоит рассмотреть как раз подобные варианты“, — рекомендует Расмус Тамме, главный архитектор архитектурного бюро ARS Projekt.
Устанавливать окна самостоятельно или заказывать установку?
„В какой-то момент стало нормой заказывать специалистов для установки окон. Сейчас это восприятие меняется“, – говорит Таммъярв. – Это не высшая математика – любой, кто может справиться с другим ремонтом, может легко заменить окна, сэкономив до 50% финансовых средств. Окна Klar Home также поставляются с инструкциями по установке“.
Тем не менее, Тамме повторяет известную истину, что окно – это не просто наполнитель проёма, а законченная система с наличниками, облицовочными досками, отделкой наличников и другими деталями. „При самостоятельной установке вам просто нужно осознанно отслеживать, чтобы была достигнута корректная герметичность“.
Освещённость в моде – окна становятся всё больше
Таммъярв и Тамме говорят, что в оконной индустрии тоже есть свои модные тенденции. „В случае с окнами наблюдается тенденция к увеличению площади остекления и уменьшению площади рамы. Добавлены такие нюансы, как оттенки стеклянных полос, изысканные профили из стали и драгоценных металлов, скрытие оконных коробок в конструкции, использование ценных пород дерева (например, красного дерева) или комплексные решения оконных коробок с молдингами, шторами, наличниками и другими необходимыми вещами“, – перечисляет Тамме разные направления.
Опыт Таммъярва говорит о том, что помимо визуальных трендов люди все больше ценят энергосбережение и износостойкость. „Выделю два ключевых слова: дерево-алюминиевая конструкция и тройное стекло. С этим решением вы можете жить беззаботно и без обслуживания окон в течение десятилетий“.