Истек ли срок службы вашего дымового датчика, и как это проверить?

По словам Пошлина, обязательная маркировка дымового датчика должна содержать дату производства или номер партии и информацию о рекомендованном производителем времени замены устройства (то есть срок службы). Точные данные об условиях использования и сроке службы прибора должны быть приведены в инструкции по эксплуатации. Каждый производитель должен сертифицировать датчик, чтобы получить разрешение на его продажу в Европейском союзе – на нем должна быть маркировка CE и EVS-EN 14604:2005, а также название импортера или производителя. Если хотя бы чего-то из этого нет, датчик срочно надо заменить. По данным Спасательного департамента, на необходимость поменять датчик указывает и изменение чувствительности прибора – если он срабатывает, когда не надо, или наоборот, срабатывает гораздо медленнее, чем должен.

Однако со временем находящиеся внутри датчика сенсоры, реагирующие на дым, могут потерять чувствительность. Нажатие на тестовую кнопку подтверждает, что аккумулятор/батарейка, электроника и звуковая система работают, но это не всегда означает, что датчик действительно исправен. Срок службы устройства сокращают время, пыль, насекомые, жир, выделяющийся дома при приготовлении еды, и влажность. „Даже если вы думаете, что дома очень чисто, со временем в приборе накапливаются пыль и грязь“, – отметил Пярьяла.

В оптическом датчике находится отделение с крошечными „ребрами“, которое улавливает дым. В него также встроены излучающий свет диод и считыватель света. Если в это отделение попадает дым, свет поступает в считыватель, и датчик срабатывает.

Советник технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Прийт Пошлин отметил, что срок эксплуатации дымовых датчиков не регулируется правовыми актами или стандартами – он зависит от сенсора и других электронных компонентов, а также встроенного аккумулятора или заменяемых батареек. „Как правило, срок службы датчиков – до 10 лет, точный срок устанавливает производитель“, – подчеркнул Пошлин.

По словам директора дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла, к настоящему времени срок службы примерно половины дымовых датчиков уже истек – это означает, что в случае опасности нельзя быть уверенным, что устройство сработает.

Исправность дымового датчика можно проверить с помощью аэрозоля SmokeSabre, работающего на водяном пару: распылите на датчик искусственный дым, и вы узнаете, сработает ли прибор. Благодаря телескопической трубе это безопасно для датчика, так как вы не поднесете тестер слишком близко к устройству и на нем не останется конденсат от остатков газа, который может испортить датчик. И все же обязательно следуйте инструкции по эксплуатации, чтобы не сломать свой датчик.





Что надо учесть при покупке датчика?

При покупке датчика стоит помнить, что дешевое устройство может оказаться некачественным. В первую очередь следует учитывать дату производства прибора: если датчик произведен за года до покупки, он подходит, а более старые уже лучше не приобретать. „Важно обратить внимание на то, что срок службы отсчитывается от даты производства. В магазине может продаваться устройство со скидкой, которое лежит там уже какое-то время, а значит, часть срока службы уже прошла, – сказал Пярьяла. – Поэтому еще в магазине надо проверить, когда был сделан датчик – это указано на наклейке на обратной стороне прибора“.

Умный датчик надежнее

Как и любое другое электронное устройство, дымовой датчик может сломаться. „Поэтому было бы неплохо иметь дома датчик, передающий информацию. Локальный дымовой датчик бесполезен, если вы уйдете в магазин или будете косить во дворе траву – толк от него будет только в том случае, если кто-то есть дома. А умный датчик дыма и угарного газа поможет, даже если вы не дома, к тому же он сам сообщит, если у него разрядится аккумулятор или произойдет какая-либо поломка“, – сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.





Приводим основные рекомендации, как обеспечить исправность устройства:

Нажатие на тестовую кнопку позволяет проверить, работают ли батарейка, электроника и звуковая система датчика.

Проверить исправность датчика можно с помощью тестового аэрозоля.

Меняя батарейку, проверьте, когда истекает срок службы прибора.

Проверьте датчики у своих бабушек-дедушек.

Датчик с истекшим сроком годности или неисправный датчик следует заменить при первой возможности.