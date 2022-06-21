КОШМАР ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА | Растущая на участке рейнутрия стала препятствием для начала строительства
С приходом весны из-под земли показываются и те растения, появление которых радости не вызывает. Помимо обычных сорняков, отравляющих огородникам радость от возни на грядках, это инвазивные, или чужеродные виды, которые представляют собой реальную опасность для эстонской природы, пишет „МК-Эстония“.
Если о борщевике Сосновского – растении не только мощном, но и опасном, уже можно сказать, что предпринимаемые на государственном уровне усилия по борьбе с ним принесли плоды – с борщевиком государство борется более десяти лет, благодаря чему многие колонии уничтожены, а в остальных плотность растений постоянно снижается, то с рейнутрией японской все не так просто.
Рейнутрия до сих пор благополучно растет во дворах и частных садах, и многие ее даже любят за то, что растет она быстро и создает непроницаемую, но вполне декоративную живую изгородь. Например, ее можно увидеть в Таллинне в районе ул. Кадака, в Ласнамяэ, в Хааберсти, не говоря о загородных дачах. Между тем с виду безобидная рейнутрия способна доставить изрядную головную боль.
Годы на борьбу
История Алексея Кузнецова началась в 2015 году, зимой, когда его семья купила в Тюрисалу, Харьюмаа, участок земли под застройку. Поскольку строить дом планировали лишь через несколько лет, участок посещали редко и не сразу обратили внимание, что странное экзотическое растение, растущее на участке, стремительно разрастается.
„Я воспользовался поисковиком в интернете. Узнал, что это рейнутрия японская, корневая система которой способна разрушить коммуникации, трубы, асфальт и даже бетонный фундамент. Корни рейнутрии стелются „этажами“ и могут уходить в глубину до четырех метров, и в Великобритании можно получить отказ в ипотечном кредите, если выяснится, что на участке есть это растение. В ходе четырехлетнего исследования группа ученых пыталась найти эффективный способ борьбы с рейнутрией и пришла к выводу, что его невозможно уничтожить“, - рассказывает Алексей.
Эта информация вогнала всю семью в уныние, потому что растение заняло ту часть участка, где по проекту должны были проходить канализационные трубы, и пока оно там, ни о каком строительстве речи идти не могло.
„Один мой друг, ученый-зоолог, сказал, что без надземной части никакое растение жить не может, без нее растение рано или поздно умрет. Три-четыре года в летний период мы туда приезжали, косили, выкапывали наиболее мощные корни. Попадались клубни размером с ведро, от которых расходились толстенные плети, - вспоминает Алексей. - Потом они стали меньше и тоньше, вырывать их стало легче. Корни забрались и на территорию соседей, пришлось бороться и там. Выкапываем уже который год, и трудно сказать, сколько еще осталось, потому что растение теплолюбивое, и сейчас появляются только первые ростки, но все же видно, что из года в год становится все меньше“.
Один в поле воин
Эйке Таммекенд, руководитель бюро охраны природы Департамента окружающей среды, говорит, что рейнутрия довольно широко распространена по всей Эстонии и до сих пор популярна в качестве декоративного садового растения в частных садах, поэтому госконтроль над ней очень затруднен. На государственном уровне в Эстонии контролируются только чужеродные виды борщевика, поскольку они представляют угрозу как для природы, так и для здоровья человека. Ответственность же за контроль распространения рейнутрии лежит на землевладельце.
Департамент окружающей среды может поддержать землевладельцев своими знаниями и советом. Кроме того, запущен проект по тестированию различных методов борьбы, в том числе для борьбы с рейнутрией, чтобы в будущем делиться опытом с землевладельцами.
Для сдерживания рейнутрии подходят различные методы или их комбинация. Выбранный способ борьбы зависит от расположения растения, густоты зарослей и того, сколько усилий и денег можно вложить в контроль. Особо внимательно нужно следить, чтобы растение не расползалось, подчеркивает специалист. Рейнутрия имеет очень большую глубокую и разбросанную под землей корневую систему, и каждый отдельный кусочек корня дает жизнь новому растению. Это означает, что любые усилия по борьбе должны быть достаточно действенными и последовательными, чтобы истощить корневую систему. Не следует ожидать, что однократное распыление гербицида приведет к видимому результату.
„Можно обратиться за помощью и сотрудничать с компаниями, которые имеют лицензию на использование профессиональных средств, - советует Таммекенд. - Если принято решение в пользу гербицидов, следует применять более действенные разрешенные растворы, которые могут приобретать и использовать сертифицированные профессионалы“.
Андре Рюхка, представитель специализирующейся в области садового строительства и озеленения территорий компании 3Olives, говорит, что наиболее действенными мерами является удаление надпочвенной части растения и применение гербицидов, которые требуется проводить регулярно и довольно часто.
„Дачнику, если он живет там постоянно, намного проще делать это самому, чем вызывать профессионала. Эта услуга обойдется слишком дорого, - поясняет Рюхка. - Но мы можем дать консультации по применению профессиональных химических спецсредств. Опыт показывает, что продающиеся в магазинах растворы оказывают очень слабый эффект. Чтобы добиться видимого результата, следует использовать концентрированные гербициды, которых нет в свободной продаже, и делать более крепкий раствор. Разумеется, при работе обязательно использовать защитные средства – очки, перчатки, маски, и учитывать, что, если раствор попадет на обувь и вы разнесете его по газону, на газоне останутся „выжженные“ следы“.