КОШМАР ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА | Растущая на участке рейнутрия стала препятствием для начала строительства

Если о борщевике Сосновского – растении не только мощном, но и опасном, уже можно сказать, что предпринимаемые на государственном уровне усилия по борьбе с ним принесли плоды – с борщевиком государство борется более десяти лет, благодаря чему многие колонии уничтожены, а в остальных плотность растений постоянно снижается, то с рейнутрией японской все не так просто.

Рейнутрия до сих пор благополучно растет во дворах и частных садах, и многие ее даже любят за то, что растет она быстро и создает непроницаемую, но вполне декоративную живую изгородь. Например, ее можно увидеть в Таллинне в районе ул. Кадака, в Ласнамяэ, в Хааберсти, не говоря о загородных дачах. Между тем с виду безобидная рейнутрия способна доставить изрядную головную боль.

Годы на борьбу

История Алексея Кузнецова началась в 2015 году, зимой, когда его семья купила в Тюрисалу, Харьюмаа, участок земли под застройку. Поскольку строить дом планировали лишь через несколько лет, участок посещали редко и не сразу обратили внимание, что странное экзотическое растение, растущее на участке, стремительно разрастается.

„Я воспользовался поисковиком в интернете. Узнал, что это рейнутрия японская, корневая система которой способна разрушить коммуникации, трубы, асфальт и даже бетонный фундамент. Корни рейнутрии стелются „этажами“ и могут уходить в глубину до четырех метров, и в Великобритании можно получить отказ в ипотечном кредите, если выяснится, что на участке есть это растение. В ходе четырехлетнего исследования группа ученых пыталась найти эффективный способ борьбы с рейнутрией и пришла к выводу, что его невозможно уничтожить“, - рассказывает Алексей.

Эта информация вогнала всю семью в уныние, потому что растение заняло ту часть участка, где по проекту должны были проходить канализационные трубы, и пока оно там, ни о каком строительстве речи идти не могло.