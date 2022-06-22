Новых квартир становится все меньше. Что будет с ценами на жилье?

В первом квартале этого года, как сообщает rus.err.ee, количество разрешений на строительство новых квартир в столице было в четыре раза меньше, чем за тот же период прошлого года – всего 230. На фоне роста цен на строительные материалы застройщики начинают осторожничать. При этом потенциальные покупатели не знают, смогут ли позволить себе новое жилье через год или два, да и будет ли оно вообще.

Цены будут расти

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман говорит, что уменьшение числа разрешений на строительство выглядит логичным, так как новые застройщики притормозили в свете быстрого роста стоимости строительства.

„Проблема как в стоимости строительства, так и в наличии стройматериалов. Последнее, к счастью, решается, но по гораздо более высоким ценам, чем раньше“, – отмечает Сооман.

Говоря о нынешней ситуации на рынке жилья, он приводит статистику: сегодня количество предлагаемых новых квартир составляет около 1100 единиц, а несколько лет назад их было 2500.

„Предложение нового жилья в первом квартале продолжило сокращаться, – подтверждает экономист эстонского подразделения Swedbank Марианна Рыбинская. – Количество выставленных на продажу квартир в новостройках Таллинна и окрестностей в первом квартале было на уровне, который в последний раз наблюдался в 2014 году“.

То тут, то там, по словам Рыбинской, возникают разговоры о том, что в нынешних условиях застройщики разрывают сделки с покупателями жилья.