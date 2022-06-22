Новых квартир становится все меньше. Что будет с ценами на жилье?
В столице в четыре раза сократилось количество выданных разрешений на строительство новых квартир. При этом цены и не думают снижаться, а желающие вложить деньги в жилье, пока взять кредит еще по силам, не заканчиваются. „МК-Эстония“ узнала у специалистов, что будет с ценами на недвижимость и рынком нового жилья дальше.
В первом квартале этого года, как сообщает rus.err.ee, количество разрешений на строительство новых квартир в столице было в четыре раза меньше, чем за тот же период прошлого года – всего 230. На фоне роста цен на строительные материалы застройщики начинают осторожничать. При этом потенциальные покупатели не знают, смогут ли позволить себе новое жилье через год или два, да и будет ли оно вообще.
Цены будут расти
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман говорит, что уменьшение числа разрешений на строительство выглядит логичным, так как новые застройщики притормозили в свете быстрого роста стоимости строительства.
„Проблема как в стоимости строительства, так и в наличии стройматериалов. Последнее, к счастью, решается, но по гораздо более высоким ценам, чем раньше“, – отмечает Сооман.
Говоря о нынешней ситуации на рынке жилья, он приводит статистику: сегодня количество предлагаемых новых квартир составляет около 1100 единиц, а несколько лет назад их было 2500.
„Предложение нового жилья в первом квартале продолжило сокращаться, – подтверждает экономист эстонского подразделения Swedbank Марианна Рыбинская. – Количество выставленных на продажу квартир в новостройках Таллинна и окрестностей в первом квартале было на уровне, который в последний раз наблюдался в 2014 году“.
То тут, то там, по словам Рыбинской, возникают разговоры о том, что в нынешних условиях застройщики разрывают сделки с покупателями жилья.
„Но по сравнению с тем, что было десять лет назад, на рынке все-таки преобладают застройщики, которые заботятся о своей репутации и выполняют взятые на себя обязательства, – отмечает представитель Swedbank. – Рост цен на исходные материалы затрудняет прогнозирование конечной стоимости строительства. Таким образом, если в прошлом составлялись договоры о бронировании на определенное количество квартир до начала строительства, то в настоящее время предпочитают продавать квартиры на более позднем этапе строительства. Поэтому в ближайшем будущем предложение может не увеличиться в том объеме и в те сроки, которые ожидались ранее“.
Рост цен на строительство и дефицит на рынке новостроек, обращает внимание Марианна Рыбинская, будут продолжать оказывать повышенное давление на цены. Но, добавляет она, как и в любом кризисе, наступит время, когда возникнет новое равновесие и появятся новые цепочки поставок, однако вопрос в том, сколько времени это займет.
Строительство идет по плану
Если посмотреть объявления о продаже квартир в еще не сданных домах, то их не так уж и мало. Правда, выбор есть не во всех районах, а цены отнюдь не демократичные. Так, например, однокомнатная квартира в Хааберсти площадью 42,5 кв.м., находящаяся на первом этаже четырехэтажного дома недалеко от моря, стоит 199 700 евро. Срок сдачи дома – 2024 год. Четырехкомнатная квартира в Кристийне площадью 93,5 кв.м. стоит 320 000 евро. Четвертый этаж из восьми, срок сдачи дома – 2023 год.
Директор по развитию строительной компании Endover Уку Тинт заявляет, что несмотря на сложную экономическую ситуацию Endover продолжит все свои разработки в соответствии с прежними планами.
„Как крупный девелопер компания Endover пережила несколько экономических кризисов, из которых мы успешно вышли, накопив большой опыт. Endover — сильная девелоперская компания с долгосрочными стратегическими планами и управлением рисками, – констатирует Тинт. – Со своей стороны можем сказать, что мы не отложили ни одного проекта. Мы продвигаемся по плану как с кварталом Volta в Пыхья-Таллинне, так и в квартале высоток Rocca Towers в Рокка-аль-Маре“.
Как в случае с коронакризисом, так и в случае кризиса на Украине, по словам представителя Endover, компании нужно было время, чтобы оценить ситуацию и риски.
„Нам удалось обеспечить бесперебойность поставок незавершенных проектов, и мы можем сдать все квартиры клиентам качественно и в срок, – утверждает Уку Тинт. – Параллельно ведутся работы по проектированию новых очередей застройки как в квартале Volta в Пыхья-Таллинне, так и в квартале высоток Rocca Towers в Рокка-аль-Маре“.
Менеджер по коммуникациям и маркетингу строительной компании Merko Кятлин Каасик также говорит, что строительство зданий и подготовка новых проектов продолжается в плановом порядке
„В случае девелопмента недвижимости важно иметь в виду, что это очень длительный процесс. От разработки детального плана до сдачи готовой квартиры клиенту может пройти около десяти лет, а от получения разрешения на строительство до сдачи под ключ – около двух лет, – объясняет Каасик. – Таким образом, сегодня готовятся работы, физическое завершение которых мы сможем увидеть не ранее чем через три года. Начало строительства проекта, безусловно, зависит от текущей рыночной конъюнктуры“.
То есть, учитывая слова специалиста, если снижение числа разрешений на строительство вы видим сегодня, с нехваткой квартир в новостройках мы можем столкнуться года через три.
Люди продолжают покупать
Что касается дальнейших перспектив рынка новостроек, Кятлин Каасик из Merko констатирует, что, к сожалению, цена новой недвижимости может только расти, потому что все затраты на строительство – цены на материалы, оплата труда и т.д. – выросли.
„Можно также ожидать, что определенные уровни цен будут охлаждать рынок, но трудно предсказать, когда это произойдет, – добавляет Каасик. – Охлаждения следует ожидать в тот момент, когда рынок перестанет принимать объекты с более высоким уровнем цен“.
Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма говорит, что интерес населения к кредитам остается высоким, и количество заявок на кредиты остается стабильным – около 800 в неделю. Пяргма отмечает, что люди рассматривают возможность получения кредита тщательно, принимая во внимание возможное повышение Euribor и семейный бюджет.
„Мы сейчас не видим снижения спроса со стороны покупателей на рынке, – рассказывает Уку Тинт из Endover. – Спрос на недвижимость быстро восстановился, и рынок испытывает дефицит квартир в стадии строительства или застройки. В связи с вышеизложенным в ближайшее время ожидается умеренный рост цен на жилье. Объем новых сделок, заключенных в Endover в мае, был самым большим в этом году, он также выше, чем в среднем за месяц 2021 года“.
Отказов клиентов Endover от обязательственно-правового договора или договора купли-продажи, по словам Уку Тинта, также не было, и в компании не видят для этого оснований, так как цены продажи фиксированы, а строительство завершается в плановом порядке.