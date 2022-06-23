Чужие и опасные: Таллинн борется с инвазивными видами растений

Работы проводились в рамках финансируемого Европейской комиссией проекта CastNetLife и были направлены на восстановление ценных прибрежных сообществ, которые имеют тенденцию к исчезновению из-за шиповника морщинистого.

Также департамент организует борьбу с инвазивным чужеродным видом – борщевиком Сосновского. Дважды в течение лета осуществляется выкапывание растений. Борьбу с борщевиком Сосновского в Таллинне ведет и государственный Департамент окружающей среды.

Общий принцип заключается в том, что борьбу с инвазивными чужеродными видами должен осуществлять владелец недвижимости. Информацию о том, как бороться с различными инвазивными чужеродными видами на собственной земле, можно найти на сайте Департамента окружающей среды www.keskkonnaamet.ee

Департамент окружающей среды ждет информацию о местонахождении инвазивных чужеродных видов как по электронной почте info@keskkonnaamet.ee, так и через приложение. При отправке сообщения желательно добавить фото, чтобы можно было заранее определить, действительно ли это не наш домашний и безопасный вид.