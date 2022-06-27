Замучила жара? 12 способов охладить квартиру, если у вас нет кондиционера
На улице становится жарко, в квартире — еще жарче, да еще и нет кондиционера? INMYROOM рассказывает, что можно сделать.
Держите окна зашторенными
Около 30% нежелательного тепла идет в наши квартиры через окна. Выход простой — купите плотные шторы или жалюзи и оставляйте окна закрытыми в дневное время. Это особенно актуально для владельцев квартир с окнами, выходящими на юг.
Закрывайте двери
Хотите сохранить прохладу в гостиной в дневное время — не забудьте утром закрыть дверь в комнату. А вот ночью принцип работает наоборот: чтобы освежить квартиру, нужно оставить все двери открытыми — кроме входной, конечно.
Проветривайте комнату в правильное время
Проветривайте квартиру только рано утром или поздно вечером — так она наполнится свежим прохладным воздухом.
Используйте вентилятор
Поставьте перед настольным вентилятором большую миску со льдом — потоки воздуха, проходящие через него, будут остужать и увлажнять помещение.
Смените постельное белье
Самый подходящий материал для жарких летних ночей — хлопок и натуральный шелк. Простыни и наволочки из этих тканей пропускают воздух и остаются прохладными. Обратите внимание на ортопедические подушки, наполненные гречневой лузгой, — намного лучше синтетики.
Замените лампочки
Если вы еще не заменили обычные лампы на энергосберегающие — сейчас самое время. Лампы накаливания отдают в окружающую среду до 90% тепла, которое вырабатывают во время работы, — таким образом, вы не только понизите температуру в квартире, но и сэкономите на оплате счетов.
Уберите ковры
Ходить по голому полу летом прохладнее и приятнее. К тому же, пыль и мелкая грязь летом оседают на ковре в большем объеме, чем в любое другое время года.
Реже используйте технику
Техника, которую мы обычно используем дома — компьютеры, утюги, телевизоры — выделяет тепло при работе. Минимизируйте время ее использования или хотя бы перестаньте пользоваться ею за пару часов до сна, чтобы она успевала остыть.
Увлажняйте воздух
Если у вас есть увлажнитель, чаще включайте его. Можно использовать и очиститель воздуха: он соберет микробы и очистит воздух от пыли.
Расставьте емкости со льдом
Разложите лед в кубиках по стаканам, бутылкам и мискам, и расставьте по всему периметру помещения — вы сразу почувствуете себя комфортнее.
Ешьте больше свежих салатов
Как еда связана с охлаждением помещения? Все очень просто: чем меньше вы готовите, тем медленнее поднимается температура на вашей кухне и в остальных комнатах. Если разогреть еду все-таки надо, лучше используйте микроволновку.
И спите на полу
Холодный воздух скапливается внизу, а горячий наверху — на ночь лучше перемещаться ближе к полу.