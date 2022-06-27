Много места и никакого хлама! Эксперт рассказал, как правильно обустроить балкон
Складная мебель, правильная цветовая гамма и предметы двойного назначения помогут оптимизировать пространство на балконе квартиры, рассказал РИА Недвижимость эксперт торговой сети ОБИ Сергей Тиунов.
„Для небольших балконов идеальнее всего подойдет складная мебель, которая убирается после использования. Это могут быть не только складывающиеся стулья и столики, но и, например, подвесной гамак. Важным моментом будет являться расстановка мебели по периметру балкона, чтобы визуально увеличить балкон за счет свободной центральной части“, - посоветовал он.
Кроме того, важно соблюсти цветовую гамму. Распространенная ошибка - окрашивание балкона в несколько ярких цветов, которые на практике режут глаз и „съедают“ пространство, предупредил Тиунов.
„Если на балкон не проведен свет, вместо люстры можно использовать световые ленты, либо переносные светильники на солнечных батареях. Подсветка в сочетании с небольшим количеством цветов также визуально расширит пространство“, - рассказал эксперт.
Как указал специалист, помогут оптимизировать пространство и предметы двойного назначения. Лейка в форме тыквы или животного может также служить украшением, ступеньки хранящейся на балконе стремянки можно использовать как подставку для цветов. Главное - по возможности располагать все элементы вертикально, чтобы не захламлять пространство, подчеркнул Тиунов.