Много места и никакого хлама! Эксперт рассказал, как правильно обустроить балкон

„Для небольших балконов идеальнее всего подойдет складная мебель, которая убирается после использования. Это могут быть не только складывающиеся стулья и столики, но и, например, подвесной гамак. Важным моментом будет являться расстановка мебели по периметру балкона, чтобы визуально увеличить балкон за счет свободной центральной части“, - посоветовал он.

Кроме того, важно соблюсти цветовую гамму. Распространенная ошибка - окрашивание балкона в несколько ярких цветов, которые на практике режут глаз и „съедают“ пространство, предупредил Тиунов.

„Если на балкон не проведен свет, вместо люстры можно использовать световые ленты, либо переносные светильники на солнечных батареях. Подсветка в сочетании с небольшим количеством цветов также визуально расширит пространство“, - рассказал эксперт.

Как указал специалист, помогут оптимизировать пространство и предметы двойного назначения. Лейка в форме тыквы или животного может также служить украшением, ступеньки хранящейся на балконе стремянки можно использовать как подставку для цветов. Главное - по возможности располагать все элементы вертикально, чтобы не захламлять пространство, подчеркнул Тиунов.