Перегревшийся рынок недвижимости напоминает о докризисном периоде. Ждет ли нас новый крах?
Аналитики отмечают, что рынок недвижимости местами напоминает ситуацию перед предыдущим крупным экономическим кризисом, однако новый крах маловероятен, потому что инвесторы лучше застрахованы, чем 15 лет назад, пишет RusERR.
„Ежемесячный доход лиц, которые профинансировали покупку недвижимости с помощью кредита, больше не покрывает стоимость займа или покрывает незначительно. Это приводит к увеличению риска. Если инвесторы почувствуют увеличение рисков, то с большей вероятностью начнут продавать активы. Если все сразу решат продавать, это может привести к избытку предложения. Это, в свою очередь, может привести к падению уровня цен. Эта ситуация может привести к росту социальной напряженности, так как инвесторы в недвижимость начинают перенаправлять кредитные расходы на рынок аренды, то есть они хотят повысить цены на аренду в ситуации, когда они и без того выросли почти на 20%“, - объяснил аналитик агентства недвижимости Arco Vara Михкель Элисте, каков комбинированный эффект падения доходов от аренды и роста цен на кредиты.
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина также заявил, что соотношение цен на квартиры к нетто-зарплате с прошлого года ухудшилось, однако это несопоставимо со временем, которое предшествовало предыдущему экономическому кризису: „Это может показаться странным или удивительным, но на самом деле в 2005-2007 годах на квадратный метр уходила куда большая часть зарплаты“.
Люди хотят покупать квартиры, несмотря на высокий рост цен, спрос самый высокий за последние 20 лет, однако предложений квартир недостаточно, и вместе с инфляцией это означает, что цены на жилье завышены, а также нет никаких признаков того, что это скоро изменится: „Осенью этого года и в первой половине следующего года должно быть так, что реальная заработная плата снизится, а рост цен на квартиры останется быстрым. Доступность жилья продолжит резко ухудшаться“.
Мертсина подчеркнул, что рост жилищных кредитов в несколько раз ниже, чем 15 лет назад, кроме того, кредиты менее рискованны, а инвесторы и банки лучше застрахованы, поэтому ни Мертсина, ни Элисте не считают вероятным крах рынка недвижимости.