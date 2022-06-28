Перегревшийся рынок недвижимости напоминает о докризисном периоде. Ждет ли нас новый крах?

„Ежемесячный доход лиц, которые профинансировали покупку недвижимости с помощью кредита, больше не покрывает стоимость займа или покрывает незначительно. Это приводит к увеличению риска. Если инвесторы почувствуют увеличение рисков, то с большей вероятностью начнут продавать активы. Если все сразу решат продавать, это может привести к избытку предложения. Это, в свою очередь, может привести к падению уровня цен. Эта ситуация может привести к росту социальной напряженности, так как инвесторы в недвижимость начинают перенаправлять кредитные расходы на рынок аренды, то есть они хотят повысить цены на аренду в ситуации, когда они и без того выросли почти на 20%“, - объяснил аналитик агентства недвижимости Arco Vara Михкель Элисте, каков комбинированный эффект падения доходов от аренды и роста цен на кредиты.

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина также заявил, что соотношение цен на квартиры к нетто-зарплате с прошлого года ухудшилось, однако это несопоставимо со временем, которое предшествовало предыдущему экономическому кризису: „Это может показаться странным или удивительным, но на самом деле в 2005-2007 годах на квадратный метр уходила куда большая часть зарплаты“.

Люди хотят покупать квартиры, несмотря на высокий рост цен, спрос самый высокий за последние 20 лет, однако предложений квартир недостаточно, и вместе с инфляцией это означает, что цены на жилье завышены, а также нет никаких признаков того, что это скоро изменится: „Осенью этого года и в первой половине следующего года должно быть так, что реальная заработная плата снизится, а рост цен на квартиры останется быстрым. Доступность жилья продолжит резко ухудшаться“.

Мертсина подчеркнул, что рост жилищных кредитов в несколько раз ниже, чем 15 лет назад, кроме того, кредиты менее рискованны, а инвесторы и банки лучше застрахованы, поэтому ни Мертсина, ни Элисте не считают вероятным крах рынка недвижимости.