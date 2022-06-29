Названы самые распространенные источники опасности для домашнего имущества

Научные эксперименты тоже часть первооткрывательства — утонет ли мамин телефон в бане-бочке или останется на плаву? Почему бы не поносить воду в чехле для ноутбука, не вынимая при этом сам ноутбук? Слишком длинные провода нужно обязательно обрезать покороче, а лучшее место для демонстрации куличиков из песка — это клавиатура компьютера. Все эти примеры взяты из реальной жизни и являются повседневным явлением в области страхования жилья Salva. В среднем ущерб, нанесенный детьми, составляет около 400-500 евро, но бывают и случаи, когда суммы достигают тысяч.

Непреодолимое стремление детей исследовать и открывать мир неизбежно приводит к хаосу и турбулентности. Их безграничное воображение может привести к тому, что хорошей идеей окажется проверить остроту ножниц об диван или поговорить по телефону непременно под душем. Также бывает, что никак не удается договориться о выборе мультфильмов и лучшим решением спора оказывается брошенный в порыве гнева в экран телевизора кубик или стрельба по нему из игрушечного пистолета.

Если человек выбрал полную защиту от риска для своего дома, но домашнее имущество не включено в полис, то ущерб, связанный, к примеру, с треснувшим экраном телевизора или телефоном, упавшим в унитаз, придется возмещать из своего кармана. „Около половины страховых случаев связаны с домашним имуществом, поэтому советую просмотреть ваши договоры и убедиться, что ваше домашнее имущество включено в полис полной защиты от рисков“, — добавляет Кивирюйт. Но кто или что является наиболее распространенной причиной несчастных случаев?

„Опыт Salva показывает, что при выборе страхования жилья люди предпочитают решение, покрывающее весь риск, потому что хотят жить без забот. Почти 80% полисов страхования жилья, приобретенных в нашем интернет-магазине, покрываются полной защитой от рисков. Однако часто предполагается, что страхование от полного риска автоматически покрывает домашнее имущество . При страховании здания небольшие постройки и сооружения действительно защищаются автоматически, но вот домашнее имущество все равно нужно добавлять в полис отдельно“, — приводит пример Кивирюйт, где люди чаще всего попадают впросак.

Современные домашние помощники временами похожи на детей – с ними просто что-нибудь да случается. Робот-пылесос одной семьи завяз в проводах и стянул со стола поставленный на зарядку ноутбук и лежащие на нем очки. Из корпуса компьютера выпал кусок, экран начал мерцать, а очки сломались пополам.

Даже такая безобидная вещь, как рождественская елка, может нанести ущерб в несколько тысяч евро, если обнаружится, что подставка дала течь и повредила ценный паркет. Протечками грешат и аквариумы: шланг насоса оторвался от соединения и затопил пол под шкафом. К тому времени, когда владелец аквариума заметил, что произошло, половицы уже набухли и вздулись на несколько сантиметров. Здесь замена пола обошлась почти в 5500 евро.

Колебания напряжения также могут обойтись дорого, если в итоге требуется замена основного кабеля между домом и электрическим щитом. Это включает вскрытие и последующее восстановление каменного паркета на заднем дворе, частичную резку и снятие асфальта, обширные земляные работы и установку новой трубы для защиты кабеля. В итоге замена одного кабеля обошлась более чем в 6000 евро.

По закону Мерфи такие аварии всегда случаются, когда на улице холодно и нет возможности тянуть с ремонтом. Если предыдущий инцидент произошел осенью, то в другом доме из-за отключения электроэнергии замерзла и перестала работать система отопления именно зимой. Пришлось заменить большую часть труб теплого пола, отремонтировать полы и стены. Ущерб исчислялся десятками тысяч.

Без воды и электричества не обходится ни одно домашнее хозяйство, а вот связанные с ними неожиданные аварии могут нанести довольно большой ущерб. Например, в одном домохозяйстве начала протекать труба теплого пола, поэтому для доступа и ремонта трубы пришлось частично демонтировать встроенную мебель, снять и заменить паркет. Еще более удорожил дело тот факт, что пробитая труба находилась на втором этаже дома — потолок на первом этаже был также поврежден водой. В общей сложности такой, казалось бы, небольшой случай обошелся почти в 5000 евро.

Роботы-газонокосилки время от времени имеют свойство заезжать в канавы, заполненные водой, что, к сожалению, не очень хорошо влияет на машину. Стоит убирать робота-газонокосилку на время любого ремонта снаружи дома, чтобы предотвратить непредвиденные происшествия. Например, во время покраски фасада дома владельца газонный робот застрял под подъемником с корзиной, чего никто не заметил. Когда подъемник опустили, раздался треск и колеса разлетелись прежде, чем домовладелец успел среагировать.

Гравитация и обыкновенное невезение

Против законов физики не пойдешь, и предметы разной степени тяжести время от времени имеют свойство падать, нанося ущерб как другим объектам, так и самим людям. Некоторые примеры страховых случаев Salva, когда в дело были замешаны гравитация и невезение:

· Пробка от шампанского выстрелила в потолок и срикошетила в экран телевизора.

· При выливании кипятка кастрюля упала на кухонную столешницу и повредила облицовку.

· При перестановке мебели полка внезапно выскользнула из рук и разбила окно.

· При вынимании чугунного казана из духовки его крышка упала на дверцу духовки и разбила внутреннее стекло.

· Банка с вареньем упала на индукционную плиту, варочная панель треснула.

Иногда это просто не ваш день, и несчастные случаи, как правило, происходят в самых неожиданных местах: при открытии дверцы холодильника раздается хруст – это сломались нижние петли дверцы, и она повисла. Кто из нас не наступал на свои очки? Очки вообще весьма несчастливая штука – они, например, остаются в кармане куртки или брюк и вместе с ними отправляются в стиральную машину. Немногие из очков выдерживают полный цикл стирки. Аэрозольный баллончик может упасть и разбрызгать краску во все стороны. Если у вас дома есть домашнее животное, оно может неожиданно запутаться у вас в ногах. Именно это случилось с одним из клиентов Salva, который запнулся о кошачий хвост как раз в тот момент, когда фотографировал свой дом дорогой фотокамерой: в результате фотограф упал сам и разбил камеру об камин. Сумма ущерба составила 4000 евро.

В 2021 году Salva возместила убытки по страхованию жилья с полной защитой от риска на сумму в размере 324 000 евро. За первые пять месяцев 2022 года было возмещено в общей сложности 147 000 евро. Почти половина этих дел связана с повреждением домашнего имущества.