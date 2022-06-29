Как избежать перегорания бытовой техники во время грозы?
Клиенты тысячи раз в год обращаются в колл-центры и представительства Telia за помощью и советом в связи с грозами. Во многих случаях устройства нуждаются в замене, а сотням клиентов требуется визит техника. Чем больше люди осведомлены и информированы о рисках гроз, тем легче предотвратить эти проблемы.
Как самому защитить свою домашнюю электронику от удара молнии?
Выньте провода и кабели из розеток
Когда вы летом слышите гром или надолго уезжаете из дома, стоит отключить домашнюю электронику от электросети. Также следует вынуть из розеток интернет-кабель и другие антенные кабели. Важно отключить их именно от настенной розетки, а не от устройства, так как удар молнии по-прежнему может повредить кабели в розетке.
Обеспечьте защиту от скачков напряжения
Сетевые фильтры защищают от перенапряжения, к ним можно подключить несколько устройств одновременно. Такой фильтр помогает снизить риск повреждений из-за перенапряжения. Однако необходимо учитывать, что ни одно устройство не может обеспечить достаточную защиту в случае прямого попадания молнии. Сетевые фильтры можно приобрести в крупных строительных магазинах и магазинах электроники, а также заказать в интернет-магазине Telia.
Проверьте электросеть дома
В старых домах электросеть часто не заземлена, а установленная молниезащита недостаточно хорошо работает. Поэтому поручите проверку электроснабжения вашего дома профессионалам, чтобы убедиться в том, что он максимально защищен от удара молнии.
Проявите терпение и не спешите подключать устройства
Только когда гроза окончательно пройдет и электрическая связь восстановится, можно снова подключать технику к электросети и интернету. Если телефон молчит, в телевизоре нет изображения или отсутствует интернет, рекомендуется подождать около 30 минут, чтобы все соединения успели восстановиться.
Telia продолжит отправлять своим клиентам домашних услуг SMS-сообщения о грозе, которые помогли сократить количество повреждений дигибоксов и маршрутизаторов от гроз.
По словам руководителя по качеству услуг Telia Eesti Калле Арула, каждое лето в эстонских домах тысячи устройств могут выходить из строя из-за скачков напряжения, вызванных грозой.
В результате в прошлом году Telia начала рассылать SMS-уведомления своим клиентам домашних услуг, информируя пользователей интернета и ТВ-услуги о надвигающейся грозе. В случае инновационного решения искусственный интеллект каждое утро и вечер проверяет прогноз погоды на следующие 12 часов, и если вероятность грозы превышает 40%, клиентам в этих районах будет отправлено SMS-уведомление.
Хотя грозовой период в 2021 году был более интенсивным, чем годом ранее, количество случаев повреждения домашних дигибоксов и роутеров из-за гроз в прошлом году значительно сократилось, говорится в сводке Telia.
„Если в 2020 году из-за повреждений от грозы и перенапряжения Telia выдала своим клиентам более 6000 новых роутеров, то в прошлом году это число было в четыре раза меньше, то есть 1500“, – признал Арула.
По словам руководителя по качеству услуг Telia, на этой неделе в Эстонии также ожидаются грозы, поэтому предприятие продолжит отправлять своим клиентам предупреждающие сообщения. „Наши клиенты очень тепло приняли такое решение, и в прошлом году только 0,1% клиентов, получивших SMS-предупреждения, отказались от них“.