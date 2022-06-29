Как избежать перегорания бытовой техники во время грозы?

Как самому защитить свою домашнюю электронику от удара молнии?

Выньте провода и кабели из розеток

Когда вы летом слышите гром или надолго уезжаете из дома, стоит отключить домашнюю электронику от электросети. Также следует вынуть из розеток интернет-кабель и другие антенные кабели. Важно отключить их именно от настенной розетки, а не от устройства, так как удар молнии по-прежнему может повредить кабели в розетке.

Обеспечьте защиту от скачков напряжения

Сетевые фильтры защищают от перенапряжения, к ним можно подключить несколько устройств одновременно. Такой фильтр помогает снизить риск повреждений из-за перенапряжения. Однако необходимо учитывать, что ни одно устройство не может обеспечить достаточную защиту в случае прямого попадания молнии. Сетевые фильтры можно приобрести в крупных строительных магазинах и магазинах электроники, а также заказать в интернет-магазине Telia.

Проверьте электросеть дома

В старых домах электросеть часто не заземлена, а установленная молниезащита недостаточно хорошо работает. Поэтому поручите проверку электроснабжения вашего дома профессионалам, чтобы убедиться в том, что он максимально защищен от удара молнии.

Проявите терпение и не спешите подключать устройства

Только когда гроза окончательно пройдет и электрическая связь восстановится, можно снова подключать технику к электросети и интернету. Если телефон молчит, в телевизоре нет изображения или отсутствует интернет, рекомендуется подождать около 30 минут, чтобы все соединения успели восстановиться.

Telia продолжит отправлять своим клиентам домашних услуг SMS-сообщения о грозе, которые помогли сократить количество повреждений дигибоксов и маршрутизаторов от гроз.

По словам руководителя по качеству услуг Telia Eesti Калле Арула, каждое лето в эстонских домах тысячи устройств могут выходить из строя из-за скачков напряжения, вызванных грозой.