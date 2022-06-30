В центре Таллинна планируется построить еще одно высотное здание

В указанный период времени будут обнародованы дательная планировка и отчет стратегической оценки воздействия на окружающую среду детальной планировки квартала между улицами Леннуки, А. Лаутери и Маакри. С материалами можно ознакомиться в будние дни в управе района Кесклинн по адресу Нунне, 18.

С материалами можно также ознакомится в Таллиннской городской управе по адресу площадь Вабадузе, 7, на сайте регистра планировок Таллинна https://tpr.tallinn.ee/ (detailplaneering nr DP039200), а также на странице https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Lennuki-lauteri-ksh. В период публичного показа каждое лицо имеет право представить предложения и возражения по поводу планировки по электронной почте kesklinn@tallinnlv.ee.

Детальную планировку составило АО K-Projekt, а отчет стратегической оценки воздействия на окружающую среду детальной планировки - ТОО Hendrikson & Ko. Детальная планировка принята Таллиннской городской управой распоряжением от 18 мая 2022 г.

Детальная планировка, составленная на земельный участок площадью 0,98 га, предусматривает объединение недвижимости в участок с целевым назначением жилой и коммерческой земли, а также возможность строительства коммерческого здания с жилыми помещениями до 36 наземных и 4 подземных этажей на образуемом участке.

Детальная планировка соответствует общей планировке Таллинна и тематической планировке „Расположение высотных зданий в Таллинне“. В ходе стратегической оценки воздействия детальной планировки на окружающую среду были проведены специальные исследования и сделан вывод, что положительное влияние оказывается прежде всего на функциональное и пространственное разнообразие городского пространства, появление нового общественного пространства и социальные потребности пользователей региона. Высотное здание спроектировано за пределами ценных коридоров с видом на Старый город Таллинна. Если исходить из цели развития планируемой площади в соответствии с принципами, действующими в районе высотных зданий центра города, то решение детальной планировки можно считать приемлемым, оно влечет за собой некоторые положительные эффекты, а негативные последствия смягчаемы.