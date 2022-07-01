ФОТО | Выбран cамый красивый сад Старого города

„Надеемся, что проведение такого конкурса в сотрудничестве с Обществом Старого города и журналом „Кодукири“ в рамках Дней Старого города станет ежегодной традицией и с каждым годом будет открываться все больше дворов и садов, - сказала старейшина центра города Моника Хауканымм. - Несомненно, за запертыми воротами Старого города прячется множество прелестных таинственных садов, которые дарят наслаждение человеческим глазам и природное богатство. Призываю владельцев делиться этой красотой во время Дней Старого города и с другими, показывая волшебство проживания в Старом городе. Многие посетители праздника выражали желание заглянуть в прекрасные таинственные дворы Старого города, и, с помощью конкурса, мы пытаемся побудить жителей приоткрыть свои ворота“.