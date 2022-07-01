ФОТО | Выбран cамый красивый сад Старого города
В четверг, 30 июня, старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм вручила грамоты победителям конкурса „Самый красивый сад Старого города“.
„Надеемся, что проведение такого конкурса в сотрудничестве с Обществом Старого города и журналом „Кодукири“ в рамках Дней Старого города станет ежегодной традицией и с каждым годом будет открываться все больше дворов и садов, - сказала старейшина центра города Моника Хауканымм. - Несомненно, за запертыми воротами Старого города прячется множество прелестных таинственных садов, которые дарят наслаждение человеческим глазам и природное богатство. Призываю владельцев делиться этой красотой во время Дней Старого города и с другими, показывая волшебство проживания в Старом городе. Многие посетители праздника выражали желание заглянуть в прекрасные таинственные дворы Старого города, и, с помощью конкурса, мы пытаемся побудить жителей приоткрыть свои ворота“.
Первого места удостоился сад на Мюйривахе, 31, второе место занял двор на Мюйривахе, 20, а третьим местом наградили сад на Вайму, 2.
Управа района Кесклинн выделила денежные призы – 1000 евро первому, 500 второму и 250 третьему месту. Журнал „Кодукири“ подарил победителю полугодовую подписку на журнал, а также расскажет историю сада-победителя и поделится его фотографиями в июльском номере.
Выбор самого красивого сада был проведен путем объединения результатов жюри и голосов народа. Проголосовать можно было на странице журнала в Фейсбуке оценив сады по фотографиям, а также по впечатлениям после посещения дворов.