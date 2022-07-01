Секретный способ очистить разделочную доску, о котором вам не рассказывала бабушка
Мы отсюда видим, что ваша разделочная доска — деревянная, как и полагается — видала лучшие дни. Оно и понятно, ведь вы ее используете, и делаете это часто. И даже моете… вернее, пытаетесь. Дерево коварно и постепенно впитывает в себя все, что на нем лежало хотя бы пять минут, пишет Delfi Dom Sad. Как радикально очистить деревянную разделочную доску?
Просто. Мы уверены, что ваша бабушка использовала бы этот способ, если бы в ее время лимоны были настолько распространены, как в ваше.
Да — все, что вам потребуется, это соль и лимон. Солью посыпьте доску, а лимон разрежьте пополам. После этого просто трите половинкой лимона доску — прямо по соли. Адская смесь, которую из себя представляет соль и сок лимона, расправится со всем, что успело впитаться в разделочную доску. Да, даже с запахами.
Сполосните доску водой с мылом — правда она стала значительно чище? И никакой посудомойки не надо, тем более, что во времена вашей бабушки никаких посудомоек тоже не было.