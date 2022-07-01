Секретный способ очистить разделочную доску, о котором вам не рассказывала бабушка

Мы отсюда видим, что ваша разделочная доска — деревянная, как и полагается — видала лучшие дни. Оно и понятно, ведь вы ее используете, и делаете это часто. И даже моете… вернее, пытаетесь. Дерево коварно и постепенно впитывает в себя все, что на нем лежало хотя бы пять минут, пишет Delfi Dom Sad. Как радикально очистить деревянную разделочную доску?