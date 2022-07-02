В Хельсинки в продажу поступила квартира с самой высокой в мире ценой за квадратный метр

Расположенная по адресу Мерикату, 5 квартира площадью 272 кв. м. состоит из четырех комнат, кухни, четырех террас и башенки на крыше здания, ее общая стоимость составляет около семи миллионов евро.

Сейчас проводятся работы по реновации здания и все расположенные в нем квартиры выставлены на продажу, ремонтные работы планируется завершить к концу лета.

По словам владельца здания, интерес к наиболее дорогостоящей квартире проявили по меньшей мере десять человек, многие покупатели работают в сфере инфотехнологий и занимаются предпринимательской деятельностью.

Самой дешевой жилплощадью в этом здании является расположенная на первом этаже двухкомнатная квартира площадью 50 кв.м., цена которой составляет 745 000 евро.