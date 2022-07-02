В Хельсинки в продажу поступила квартира с самой высокой в мире ценой за квадратный метр
В Хельсинки в районе Улланлинна на продажу выставлена роскошная мансарда, стоимость квадратного метра которой составляет 25 700 евро, при том что средняя стоимость квадратного метра квартир в Хельсинки - около 6000 евро, в районе Улланлинна - порядка 9000 евро, сообщает RusERR со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Расположенная по адресу Мерикату, 5 квартира площадью 272 кв. м. состоит из четырех комнат, кухни, четырех террас и башенки на крыше здания, ее общая стоимость составляет около семи миллионов евро.
Сейчас проводятся работы по реновации здания и все расположенные в нем квартиры выставлены на продажу, ремонтные работы планируется завершить к концу лета.
По словам владельца здания, интерес к наиболее дорогостоящей квартире проявили по меньшей мере десять человек, многие покупатели работают в сфере инфотехнологий и занимаются предпринимательской деятельностью.
Самой дешевой жилплощадью в этом здании является расположенная на первом этаже двухкомнатная квартира площадью 50 кв.м., цена которой составляет 745 000 евро.