Еще один банк в Эстонии начал предлагать возможность фиксирования процентов по жилищному кредиту

По словам Карин Осиповой, руководителя отдела финансирования недвижимости частных клиентов Coop Pank, фиксирование процентной ставки придает имеющим жилищные кредиты людям уверенность в том, что платеж по кредиту останется прежним в течение установленного периода, независимо от возможного увеличения базовой процентной ставки, то есть Euribor.

„Проценты по ипотечному кредиту обычно состоят из процентной маржи и шестимесячного Euribor, а это значит, что каждые полгода процентная ставка может меняться и влиять на размер платежа по кредиту. Например, в случае кредита в 100 000 евро на 30 лет рост Euribor на 1,00% будет означать увеличение ежемесячного платежа по кредиту почти на 50 евро“, - пояснила Осипова.

Проценты могут быть зафиксированы как для существующих, так и для новых жилищных кредитов. Когда процентная ставка фиксирована, к обычной процентной ставке жилищного кредита, то есть к марже риска, добавляется маржа фиксации процентной ставки. После окончания периода с фиксированной процентной ставкой к договору снова применяется обычная процентная ставка, то есть 6-месячный Euribor плюс маржа риска.

Чтобы зафиксировать проценты по жилищному кредиту, следует связаться со своим кредитным администратором, который объяснит условия фиксации процентов и связанные с этим расходы. При фиксировании процентной ставки действующего договора банк взымает плату за изменение договора. Следует также учитывать, что досрочное погашение кредита в период с фиксированной процентной ставкой оценивается иначе, чем в период с плавающей процентной ставкой.

Coop Pank – основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Повседневными банковскими услугами банка пользуются 128 300 клиентов. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Стратегическим акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов.