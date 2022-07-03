В начавшемся из-за удлинителя пожаре сгорела комната. Как удалось избежать худшего?

Датчик дыма и угарного газа Nublu передал сигнал тревоги, и патрульный экипаж G4S отреагировал на него. Через пару минут удалось связаться с владельцем квартиры, который сообщил, что произошел пожар. Помимо патрульного экипажа, на место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь. Горела одна комната, находившиеся в квартире три человека и собака вышли из квартиры. По мнению спасателей, причиной пожара стал удлинитель. Одна из комнат квартиры стала непригодной для проживания, другие комнаты повреждены дымом и водой. Скорая помощь увезла молодого человека, который спал в комнате, в которой начался пожар, – он получил ожог ноги. „По словам жильцов квартиры, их разбудил датчик Nublu, благодаря которому удалось избежать более крупного ущерба. Подобный случай, когда умный датчик спас дом от пожара, имел место и в Харьюмаа“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.