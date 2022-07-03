В начавшемся из-за удлинителя пожаре сгорела комната. Как удалось избежать худшего?
На прошлой неделе в одной из квартир в Кехра произошел пожар, в результате которого молодой человек получил ожог. Причиной пожара стал удлинитель.
Датчик дыма и угарного газа Nublu передал сигнал тревоги, и патрульный экипаж G4S отреагировал на него. Через пару минут удалось связаться с владельцем квартиры, который сообщил, что произошел пожар. Помимо патрульного экипажа, на место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь. Горела одна комната, находившиеся в квартире три человека и собака вышли из квартиры. По мнению спасателей, причиной пожара стал удлинитель. Одна из комнат квартиры стала непригодной для проживания, другие комнаты повреждены дымом и водой. Скорая помощь увезла молодого человека, который спал в комнате, в которой начался пожар, – он получил ожог ноги. „По словам жильцов квартиры, их разбудил датчик Nublu, благодаря которому удалось избежать более крупного ущерба. Подобный случай, когда умный датчик спас дом от пожара, имел место и в Харьюмаа“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
В Харьюмаа из частного дома поступил сигнал тревоги четвертой степени, извещавший об угарном газе. Центр управления G4S безрезультатно пытался связаться с контактным лицом и в то же время выслал патрульный экипаж. Прибывший на место происшествия патрульный охранник почувствовал рядом со зданием запах дыма. Он открыл дверь и увидел густой дым. На крики охранника пришла хозяйка дома – она была на садовом участке. Людей или животных в помещении не было. Женщина сообщила, что растопила плиту, и, вероятно, в очаге отопления не было тяги, поэтому дым повалил в помещение. В инциденте никто не пострадал, ущерб нанесен не был.