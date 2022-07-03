Почему клубника скручивает листья?

Отвечает агроном Валентина Поле:

– Лук не самый лучший предшественник для садовой земляники. Лучше, если на этом месте до того рос горох или бобы. Можно также заранее посеять рожь, заделать ее в землю и потом посадить клубнику, – говорит Валентина Поле. – Но в этом конкретном случае виноват не лук. Если ягоды твердые как камень, они, скорее всего, еще и окрашены в бронзовый цвет. Одна из возможных причин – это появление трипсов. За последние два года, когда была жара, они сильно расплодились на клубнике.

Спасти клубнику тут сложно. Зеленое мыло не поможет, а другие средства защиты растений, пригодные для клубники, малодоступны рядовым садоводам.

Агроном советует весной укрывать грядки агротканью, чтобы вредитель со стороны не добрался до растений.

В то же время странный внешний вид листьев, которые как бы гофрируются, может указывать на присутствие земляничного или паутинного клеща. В этом случае имеет смысл посмотреть вокруг – не появились ли поблизости к огороду крупные посадки клубники? Дело в том, что такая проблема часто возникает на близко расположенных соседских огородах – если у одного хозяина заражены посадки, то и все вокруг не могут избавиться от вредителя. Совет тот же – ранней весной закрыть кусты агроволокном, а во время цветения его снять, чтобы не мешать опылению. Будут ли улучшения от этих действий, зависит от окружающей среды – если кто-то рядом забросил свой сад или посадил клубнику, но не ухаживает за ней, то ситуация будет повторяться.

Из народных средств Валентина Поле советует обработать пострадавшие грядки серой. Для этого в теплый день порошком нужно припудрить посадки. Под воздействием жары препарат будет улетучиваться и воздействовать на кусты. Проблема в том, что земляничный клещ сидит в самой розетке куста клубники и до него сложно добраться.