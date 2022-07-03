Почему клубника скручивает листья?
У читательницы „МК-Эстонии“ клубника на огороде растет давно: три грядки, в каждой по 50 кустов. Каждые два-три года она пересаживает их на новое место, освободившееся после уборки лука. Но в последнее время с клубникой стало происходить нехорошее – у отдельных кустов скручиваются листья, ягоды вырастают твердые, не созревают. Огородница избавляется от больных растений, но их становится все больше. Ее интересует, можно ли спасти посадки и после каких культур лучше сажать клубнику? Не мешает ли то, что рядом растут свекла и морковь?
Отвечает агроном Валентина Поле:
– Лук не самый лучший предшественник для садовой земляники. Лучше, если на этом месте до того рос горох или бобы. Можно также заранее посеять рожь, заделать ее в землю и потом посадить клубнику, – говорит Валентина Поле. – Но в этом конкретном случае виноват не лук. Если ягоды твердые как камень, они, скорее всего, еще и окрашены в бронзовый цвет. Одна из возможных причин – это появление трипсов. За последние два года, когда была жара, они сильно расплодились на клубнике.
Спасти клубнику тут сложно. Зеленое мыло не поможет, а другие средства защиты растений, пригодные для клубники, малодоступны рядовым садоводам.
Агроном советует весной укрывать грядки агротканью, чтобы вредитель со стороны не добрался до растений.
В то же время странный внешний вид листьев, которые как бы гофрируются, может указывать на присутствие земляничного или паутинного клеща. В этом случае имеет смысл посмотреть вокруг – не появились ли поблизости к огороду крупные посадки клубники? Дело в том, что такая проблема часто возникает на близко расположенных соседских огородах – если у одного хозяина заражены посадки, то и все вокруг не могут избавиться от вредителя. Совет тот же – ранней весной закрыть кусты агроволокном, а во время цветения его снять, чтобы не мешать опылению. Будут ли улучшения от этих действий, зависит от окружающей среды – если кто-то рядом забросил свой сад или посадил клубнику, но не ухаживает за ней, то ситуация будет повторяться.
Из народных средств Валентина Поле советует обработать пострадавшие грядки серой. Для этого в теплый день порошком нужно припудрить посадки. Под воздействием жары препарат будет улетучиваться и воздействовать на кусты. Проблема в том, что земляничный клещ сидит в самой розетке куста клубники и до него сложно добраться.
– Если на участке завелся земляничный клещ, молодые листья из середины куста выходят уже деформированными. Попасть в серединку куста серным порошком очень сложно, но есть различные серные удобрения, которые продаются в жидком виде. Эти препараты предназначены для листовых подкормок. Они помогут насколько-то ограничить присутствие земляничного клеща. Но по описанию похоже на то, что в саду вашей читательницы или его окрестностях что-то изменилось. Так что в первую очередь нужно выяснить, откуда вредитель приходит в таком количестве, – рекомендует специалист.
По словам агронома, помочь решить вопрос с паутинным клещом поможет обрезка листьев клубники сразу после сбора урожая. Но коварство этого вредителя в том, что он поражает и другие растения в огороде, и снова может перекинуться на клубнику. К сожалению, уничтожение больных растений не может убрать проблему, если рассадник вредителей находится за пределами участка.
Агроном отмечает, что твердые ягоды у клубники в прошлом году были у многих. Это вызвано как действием трипсов, так и повреждениями от солнца. Что касается „неудачных соседей“ для клубники, то на небольшом огороде соседства всевозможных растений полностью не избежать. Если есть возможность выбора, рядом с клубникой лучше выращивать морковь, горох, в меньшей степени приветствуются томаты и лук.
– На небольшом огороде севооборот можно соблюдать следующим образом: если в какой-то год на этом месте вы выращиваете корнеплоды (например, свеклу или морковь), на следующий год там можно посадить горох или бобы, на третий год клубнику, а потом картошку. То есть следует менять культуры, которые производят плоды, на те, которые дают корнеплоды. Важно разнообразить культуры хотя бы так, – советует Валентина Поле.