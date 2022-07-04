Забудьте о многочасовой уборке! Как легко поддерживать чистоту в квартире: 9 лайфхаков

Выбирайте подвесную сантехнику

С подвесной мебелью, унитазом или раковиной количество пыли значительно сократится, ведь пол всегда будет доступным для мытья. Особых усилий для содержания такой мебели или сантехники в чистоте не понадобится.

Избавьтесь от ободка

Это значительно уменьшит развитие микробов внутри унитаза, а круговая система слива будет полностью омывать все труднодоступные места.

Встройте освежитель воздуха

Обычный освежитель воздуха лишь временно нейтрализует запахи и недолговечен в использовании, в отличие от встроенных систем в клавише смыва.

Используйте робот-пылесос

Современные модели роботов-пылесосов с таймером будут поддерживать порядок, даже когда вас нет дома. Кстати, они пылесосят под мебелью, кроватью, вокруг ножек столов и стульев, вдоль стен и в углах комнаты. А еще умеют делать влажную уборку, заменяющую мытье полов.

Установите измельчитель отходов на кухне

Пищевой измельчитель на вашей кухне не даст сливу засориться. Он перемалывает все остатки еды, чтобы их можно было просто смыть в канализацию. Он находится под раковиной и не занимает много места.

Поставьте по мусорной корзине в каждой комнате

Поставьте в каждой комнате мусорную корзину, чтобы по всей квартире не копились бумаги, фантики и другой мусор. В ванной комнате и спальне можно использовать корзины, стилизованные под вазы, или стильные деревянные коробы.

Обзаведитесь посудомоечной машиной

Во-первых, она экономит электроэнергию, а во-вторых — ваше время и силы. А если беспокоитесь, что посудомоечная машина не подойдет по габаритам на вашу кухню — обратите внимание на компактные модели.

Выбирайте матовую мебель

На глянцевой поверхности хорошо видны пыль и следы. Поэтому мебель должна быть с матовой и гладкой поверхностью. Шкафы в идеале должны доходить до потолка, чтобы сверху не скапливалась пыль.

Найдите место для зарядных устройств

Чтобы зарядные устройства от техники не были разбросаны по всей квартире, соберите их в одном месте, желательно рядом с розеткой. Можно использовать специальные кабель-каналы, коробки для проводов или обычные пластиковые корзины.