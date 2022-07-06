Банк: средний размер жилищного кредита достиг критического предела, люди предпочитают специальный график

„Рост среднего размера жилищного кредита остановился и уже несколько месяцев остаётся стабильным – около 130 тысяч евро. Это признак того, что доходы росли не такими темпами, как цены, и для многих семей предел кредитоспособности оказался где-то рядом с этой точкой“, — сказала Йонна Пехтер, глава Bigbank Eesti, и добавила, что последний период стремительного роста объёмов жилищных кредитов пришёлся на четвёртый квартал прошлого года и в декабре средний размер жилищного кредита, выданного Bigbank, был даже больше 140 тысяч евро.

По словам Пехтер, покупатели жилья уже некоторое время сталкиваются с рядом сложных вариантов выбора. „В отношении жилищных кредитов кредитоспособность населения не успевает за ростом цен на недвижимость в Таллинне. Это означает, что люди вынуждены либо отложить покупку жилья, либо довольствоваться жильём меньшего размера, чем планировалось изначально, но финансово более доступным“, — добавила Пехтер.

По словам Пехтер, в портфеле жилищных кредитов Bigbank резко увеличилась доля кредитов со специальным графиком, который позволяет получателю кредита в первое время при желании возвращать банку только проценты даже в течение первых десяти лет. „В случае жилищных кредитов, выданных Bigbank в июне, уже каждый четвёртый получатель предпочёл кредит со специальным графиком. Все больше людей считают, что, если они начнут выплачивать основную часть жилищного кредита через пять-десять лет, каждый евро, можно сказать, будет обходиться для них дешевле в силу инфляции и увеличившихся за эти годы доходов“, — сказал Пехтер, по словам которой возможность специального графика теперь используется многими и для рефинансирования существующих обязательств. „В свете общего стремительного роста цен люди пересматривают свои обязательства и ищут решения, позволяющие легче пережить период бурной инфляции“, — пояснила глава Bigbank.

Bigbank – специализирующийся на кредитовании эстонский коммерческий банк с международным охватом, бухгалтерский баланс которого в 2021 году превысил один миллиард евро.