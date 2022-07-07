Кондиционер на солнечной энергии не требует электросети и снижает счета за отопление
Эстонский рынок возобновляемой энергии достиг ситуации, когда строительство солнечных парков в части регионов становится фактически невозможным, так как наша основная электросеть, состоящая из почти 5500 километров электролиний и 155 подстанций сильно амортизирована. При этом цена на электроэнергию растет каждый месяц, и люди все больше хотят инвестировать в альтернативные возможности. Каким может быть решение?
„Срок окупаемости солнечных парков при нынешних ценах действительно составляет всего 6-7 лет, но это, конечно, в том случае, если львиная доля вырабатываемой энергии идет на собственное потребление. Такой срок окупаемости определенно заставляет владельцев частных домов задуматься о покупке солнечных панелей“, – говорит Март Мытус, представитель фирмы NoQQ OÜ, занимающейся продажей и установкой солнечных панелей и кондиционеров.
Но что делать, если стандартно подключиться к солнечной энергии нельзя? Альтернативой является использование смарт-устройств, работающих параллельно как от солнечной энергии, так и от обычной сети. Наши домашние хозяйства потребляют энергию для основного отопления здания и охлаждения. Следовательно, для работы отопительных и охлаждающих устройств на солнечной энергии нужны солнечные панели, инвертор и ограничивающее устройство, которое не отдает энергию в сеть. Существует очень хорошее решение проблемы – работающий от солнечной энергии кондиционер NOQQ AC/DC.
Умное решение производит тепло и прохладу по существенно более низкой цене
В нынешнее время людей очень интересуют дровяные печи, и очереди на строительство печей длинные, даже до двух лет. При этом цены на дрова растут в разы и конца этому не видно. Является ли это более эффективным? Нет. Солнечные панели служат не менее 30 лет, и после установки их не касается повышение цен.
„Этот кондиционер не требует никакого дополнительного оборудования. Солнечные панели подключаются прямо к внешнему устройству – и это все. Не нужно подсоединяться к Elektrilevi или получать разрешение на строительство солнечного парка!“ – поясняет Мытус. При этом установка кондиционера проходит точно так же, как обычно, и нет необходимости в дополнительных электромонтажных работах. Вся энергия, получаемая от солнца, идет на производство тепла или охлаждение, а недостающая энергия получается из основной сети.
Такая система во много раз более энергоэкономична, чем традиционное использование кондиционера, работающего только от электросети. Можно сказать, что поскольку в системе используются двигатели постоянного тока, такие как компрессоры и вентиляторы, система уже поэтому эффективнее. Решение является и более выгодным, чем традиционное решение солнечного парка, которое обычно рекомендуется использовать главным образом для производства охлаждения или тепла. В современном стандартном доме на одну семью площадью около 120 м2, с принудительной вентиляцией рекомендуется использовать кондиционеры мощностью 5-7 кВт, так как охлаждение и тепло распространяются по зданию через вентиляцию.
Гибридное солнечное отопление очень хорошо подходит и для офисов и школьных зданий
Гибридная система отопления/кондиционирования максимально использует доступную солнечную энергию, вырабатываемую солнечными панелями в течение дня. При недостаточном солнечном свете и по ночам устройство автоматически переключается на питание от сети. Поэтому такая система прекрасно подходит и для учреждений, предприятий, школ и детских садов, где потребность в отоплении или охлаждении помещений больше именно в дневное время. Плюс к этому высокоэффективный кондиционер также экономит деньги пользователя по ночам, поскольку это более экономичная версия, чем обычно. В кондиционерах используются экологичные газы R410 и R32. В Эстонии разумно использовать версию, специально созданную для северных стран, которая работает при температуре до –25C.
Интеллектуальная технология использует постоянный ток солнечных панелей напрямую, без инвертора, контроллера или аккумулятора. Система использует в основном солнечную энергию и при необходимости берет недостающую энергию из основной сети. Для работы устройства достаточно всего несколько солнечных панелей, коэффициент полезного действия которых в солнечную погоду составляет 100 %. Это умная, зеленая, безопасная и высокоэффективная технология будущего.
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