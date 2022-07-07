Кондиционер на солнечной энергии не требует электросети и снижает счета за отопление

„Срок окупаемости солнечных парков при нынешних ценах действительно составляет всего 6-7 лет, но это, конечно, в том случае, если львиная доля вырабатываемой энергии идет на собственное потребление. Такой срок окупаемости определенно заставляет владельцев частных домов задуматься о покупке солнечных панелей“, – говорит Март Мытус, представитель фирмы NoQQ OÜ, занимающейся продажей и установкой солнечных панелей и кондиционеров.

Но что делать, если стандартно подключиться к солнечной энергии нельзя? Альтернативой является использование смарт-устройств, работающих параллельно как от солнечной энергии, так и от обычной сети. Наши домашние хозяйства потребляют энергию для основного отопления здания и охлаждения. Следовательно, для работы отопительных и охлаждающих устройств на солнечной энергии нужны солнечные панели, инвертор и ограничивающее устройство, которое не отдает энергию в сеть. Существует очень хорошее решение проблемы – работающий от солнечной энергии кондиционер NOQQ AC/DC.

Умное решение производит тепло и прохладу по существенно более низкой цене

В нынешнее время людей очень интересуют дровяные печи, и очереди на строительство печей длинные, даже до двух лет. При этом цены на дрова растут в разы и конца этому не видно. Является ли это более эффективным? Нет. Солнечные панели служат не менее 30 лет, и после установки их не касается повышение цен.

„Этот кондиционер не требует никакого дополнительного оборудования. Солнечные панели подключаются прямо к внешнему устройству – и это все. Не нужно подсоединяться к Elektrilevi или получать разрешение на строительство солнечного парка!“ – поясняет Мытус. При этом установка кондиционера проходит точно так же, как обычно, и нет необходимости в дополнительных электромонтажных работах. Вся энергия, получаемая от солнца, идет на производство тепла или охлаждение, а недостающая энергия получается из основной сети.