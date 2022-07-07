Квартирный вопрос: что нужно знать об увеличении стоимости аренды?(1)
За последние месяцы увеличение стоимости аренды стало горячей темой. Это вполне понятная необходимость, но в то же время она содержит в себе риски для арендодателя. В этой статье эксперты Rendin расскажут о возможностях увеличения стоимости аренды и почему этот шаг нужно хорошо продумать.
Опыт Rendin, платформы по аренде жилья и заключения безопасных договоров аренды, ясно показывает, что за последние несколько месяцев интерес людей к съемному жилью сильно вырос. В среднем на одну квартиру претендует 15–30 человек. Например, несколько недель назад на одну квартиру в Таллинне, которая была сдана через платформу Rendin, претендовало 180 человек.
Продолжающийся спрос на арендное жилье и общий рост цен почти во всех сферах способствуют и росту цен на аренду.
Арендодатель должен действовать, исходя из Обязательственно-правового закона
Обязательственно-правовой закон (Võlaõigusseadus) гласит, что в случае бессрочного договора у арендодателя есть право поднимать цену один раз в год. Для этого есть два варианта:
Оповестить арендатора о своем намерении за 30 дней.
Договориться с арендатором уже при подписании договора, что аренда будет периодически повышаться.
Юрист и руководитель юридического отдела Rendin Лиа Сихт пояснила, что, если выбирать первый вариант, то арендодатель должен помнить, что сообщение об увеличении стоимости аренды должно быть в письменно воспроизводимой форме. „Сообщение должно включать в себя: размер увеличения и размер новой цены за аренду, конкретную дату увеличения цены (минимум через 30 дней после передачи сообщения), причины увеличения стоимости и методы расчета, процедуру оспаривания увеличения стоимости“.
Сихт подчеркивает, что нельзя угрожать арендатору, что при оспаривании увеличения арендный договор будет расторгнут – в таком случае сообщение об увеличении стоимости аренды окажется ничтожным.
Если выбирать упомянутый выше второй вариант, то стороны могут при помощи договора аренды договориться о размере увеличения стоимости или о методе расчета (конкретная сумма, процент или индекс). Арендодатель и арендатор договариваются, что стоимость аренды увеличивается в указанное в договоре число или после того, как об этом будет сообщено арендатору. „В случае, если стороны договорились, что стоимость аренды будет увеличена после оповещения арендатора, то арендодатель должен сообщить о своем намерении за 30 дней. Сообщение нужно предоставить в письменно воспроизводимой форме“, пояснила эксперт.
Риски увеличения стоимости аренды и влияние на рынок аренды
Увеличение стоимости аренды кажется позитивным для арендодателя потому, что растет доход за аренду. Помимо этого, это приносит и облегчение, потому что становится проще справляться с увеличившимися расходами (Euribor и ежемесячные платежи по кредиту, расходы за электричество/газ, отопление и др.)
Руководитель и со-основатель Rendin Алайн Аун говорит, что нужно особенно внимательно подумать о том, что вместо увеличения дохода можно потерять арендатора. „Опасность реализации риска растет с каждым днем, потому что это связано с расходами арендатора, такими как рост стоимости аренды, суммы за коммунальные платежи и общее увеличение стоимости жизни. Большая часть людей должна будет скорректировать свои расходы, чтобы справиться осенью и зимой“
„Тут нужно учитывать, что зарплаты большей части жителей не успевают за ростом цен, что может привести к серьезным проблемам с деньгами. Поэтому проблемы с платежеспособностью арендаторов уже вписаны в будущее многих арендодателей“, предупреждает он.
Объяснение выше и является причиной, почему арендодатели должны хорошо подумать, должны ли они и если должны, то насколько поднимать арендную плату.