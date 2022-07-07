Квартирный вопрос: что нужно знать об увеличении стоимости аренды?

Опыт Rendin, платформы по аренде жилья и заключения безопасных договоров аренды, ясно показывает, что за последние несколько месяцев интерес людей к съемному жилью сильно вырос. В среднем на одну квартиру претендует 15–30 человек. Например, несколько недель назад на одну квартиру в Таллинне, которая была сдана через платформу Rendin, претендовало 180 человек.

Продолжающийся спрос на арендное жилье и общий рост цен почти во всех сферах способствуют и росту цен на аренду.

Арендодатель должен действовать, исходя из Обязательственно-правового закона

Обязательственно-правовой закон (Võlaõigusseadus) гласит, что в случае бессрочного договора у арендодателя есть право поднимать цену один раз в год. Для этого есть два варианта:

Оповестить арендатора о своем намерении за 30 дней. Договориться с арендатором уже при подписании договора, что аренда будет периодически повышаться.

Юрист и руководитель юридического отдела Rendin Лиа Сихт пояснила, что, если выбирать первый вариант, то арендодатель должен помнить, что сообщение об увеличении стоимости аренды должно быть в письменно воспроизводимой форме. „Сообщение должно включать в себя: размер увеличения и размер новой цены за аренду, конкретную дату увеличения цены (минимум через 30 дней после передачи сообщения), причины увеличения стоимости и методы расчета, процедуру оспаривания увеличения стоимости“.

Сихт подчеркивает, что нельзя угрожать арендатору, что при оспаривании увеличения арендный договор будет расторгнут – в таком случае сообщение об увеличении стоимости аренды окажется ничтожным.