ФОТО | Жительница Хаапсалу превратила свой сад в настоящее чудо с помощью ножниц: „Мне очень нравятся округлые формы. Прямые углы – не моя стихия“

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Меэли Кастепылд и Сулев Сааревяли вот уже лет двадцать обитают в доме с садом у озера Вяйке Вийк в Хаапсалу. Их сад спроектировала некогда известный ландшафтный архитектор Юлле Гришаков, но каждую весну у Меэли рождались как­ие-то идеи, которые можно было реализовать в саду. Так что сад постоянно менялся, но главный принцип – распределение живой изгороди и садового пространства – остался неизменным.

„Помню, сначала Юлле сделала несколько планов сада. В одном из них были квадратные формы и живая изгородь, как в усадебных парках или в английских садах. Но был еще план с округлыми формами, арками и плавными линиями, и я сразу поняла, что это мой сад!“ – вспоминает Меэли.