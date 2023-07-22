22.07.2023, 18:19
ФОТО | Жительница Хаапсалу превратила свой сад в настоящее чудо с помощью ножниц: „Мне очень нравятся округлые формы. Прямые углы – не моя стихия“(7)
ФОТО:
Несомненно любимый инструмент хозяйки этого сада – ножницы. Здесь действует принцип: меньше значит больше – less is more!
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Меэли Кастепылд и Сулев Сааревяли вот уже лет двадцать обитают в доме с садом у озера Вяйке Вийк в Хаапсалу. Их сад спроектировала некогда известный ландшафтный архитектор Юлле Гришаков, но каждую весну у Меэли рождались какие-то идеи, которые можно было реализовать в саду. Так что сад постоянно менялся, но главный принцип – распределение живой изгороди и садового пространства – остался неизменным.