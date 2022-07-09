09.07.2022, 14:10
ФОТО | На Сааремаа выбрали пион года. Смотрите, какой сорт признали самым лучшим
ФОТО: | Erakogu
На Фестивале пионов в Сааремаа золотой медали и титула „пион года 2023“ удостоился сорт 'Elsa Sass'. Золотая медаль вручается сорту пионов с выдающимися цветами, оттенком лепестков и презентацией.
Одержавший победу сорт ценится как один из самых лучших сортов белых пионов. Пионы этого сорта имеют пышные цветы и крайне приятный аромат, а узнать его можно по бутонам пастельно-желтого цвета. Кусты имеют высоту 70-80 см.
Пион 'Elsa Sass' был официально зарегистрирован в США в 1930 году. Этот сорт является творением одного из самых успешных и известных селекционеров США Ханса Питера Сасса. Сасс назвал его в честь своей жены Эльзы.
Теперь вы знаете, какие пионы стоит посадить на своем участке!