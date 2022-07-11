ИССЛЕДОВАНИЕ | 43% жителей Эстонии проведут отпуск на даче

Опрос показал, что больше всего владельцев дач насчитывается среди проживающих в квартирах – целых 48 процентов, тогда как таковых среди владельцев рядных или парных домов оказался 41% и 33% соответственно.

По словам Вейко Сеппа, менеджера If Kindlustus по страхованию имущества, те, кто круглый год проживает в квартире, чаще других желают арендовать дачу.

„Исследование показало, что в плане владения дачей самое главное — иметь место жительства на каждый день, тогда ка доходы, уровень образования и национальность значения не имеют. Также среди владельцев дач больше всего насчитывается жителей крупных городов“, — пояснил Сепп.

Страховые случаи дома и на даче

Независимо от того, проживают люди дома или в загородном доме, две трети всех связанных с жильем страховых случаев касаются повреждения домашнего имущества.

„Большинство несчастных случаев происходит там, где на данный момент проживают люди. Зачастую их причиной становятся падения и поломки, будь то мобильного телефона или чего-то еще, покрываемого страхованием жилья. Что касается остальных случаев ущерба, различия зависят от того, имеем ли мы дело с домом или дачей“, — пояснил Сепп.

По словам Вейко, для дач самая большая проблема заключается в ущербе, нанесенном ураганами и кражами. „Также случается довольно много утечек воды и, если в доме никого нет длительное время, ущерб может оказаться очень большим. Так что перед отъездом с дачи будет разумно снизить риски следующим образом: задвинуть на окнах шторы, закрыть на замок двери, отключить электричество и перекрыть воду. Конечно, все зависит от конкретного дома: например, если в доме установлено напольное отопление, будет неразумно отключить электричество на зиму, поскольку в этом случае трубопровод может замерзнуть и лопнуть“.