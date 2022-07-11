ИССЛЕДОВАНИЕ | 43% жителей Эстонии проведут отпуск на даче(1)
Пришло время летних отпусков, и многие отдыхающие уже переехали на дачу, в загородный дом или летнюю квартиру. Согласно проведенному If Insurance опросу, наибольшей популярностью дачи пользуются среди тех, кто в другое время живет в квартире.
Опрос показал, что больше всего владельцев дач насчитывается среди проживающих в квартирах – целых 48 процентов, тогда как таковых среди владельцев рядных или парных домов оказался 41% и 33% соответственно.
По словам Вейко Сеппа, менеджера If Kindlustus по страхованию имущества, те, кто круглый год проживает в квартире, чаще других желают арендовать дачу.
„Исследование показало, что в плане владения дачей самое главное — иметь место жительства на каждый день, тогда ка доходы, уровень образования и национальность значения не имеют. Также среди владельцев дач больше всего насчитывается жителей крупных городов“, — пояснил Сепп.
Страховые случаи дома и на даче
Независимо от того, проживают люди дома или в загородном доме, две трети всех связанных с жильем страховых случаев касаются повреждения домашнего имущества.
„Большинство несчастных случаев происходит там, где на данный момент проживают люди. Зачастую их причиной становятся падения и поломки, будь то мобильного телефона или чего-то еще, покрываемого страхованием жилья. Что касается остальных случаев ущерба, различия зависят от того, имеем ли мы дело с домом или дачей“, — пояснил Сепп.
По словам Вейко, для дач самая большая проблема заключается в ущербе, нанесенном ураганами и кражами. „Также случается довольно много утечек воды и, если в доме никого нет длительное время, ущерб может оказаться очень большим. Так что перед отъездом с дачи будет разумно снизить риски следующим образом: задвинуть на окнах шторы, закрыть на замок двери, отключить электричество и перекрыть воду. Конечно, все зависит от конкретного дома: например, если в доме установлено напольное отопление, будет неразумно отключить электричество на зиму, поскольку в этом случае трубопровод может замерзнуть и лопнуть“.
В страховании жилья, помимо страховых случаев, связанных с домашним имуществом, наибольшую проблему представляют протечки воды, на которые в летний период приходится более 21% страховых случаев, тогда как на ураганы – более 5%, на вандализм и кражи — около 3%, на пожары — около 2%.
„Большое количество страховых случаев, касающихся нанесенного домашнему имуществу ущерба, ясно показывает, почему будет разумно оформить на него страховое покрытие в дополнение к страхованию дома. Хотя пожары причиняют самые большие, достигающие сотен тысяч евро убытки, случаются они в десять раз реже, чем всевозможные аварии, связанные с водой. Обычно ущерб от утечек воды измеряется тысячами евро, но иногда может достигать и десятков тысяч“, — добавил Сепп.
У эстонцев насчитывается больше дач, чем у их южных соседей
Сравнение с другими прибалтийскими странами показало, что имеют дачи 43% респондентов из Эстонии, 34% – из Литвы и 29% – из Латвии. Эстонцы больше, чем их соседи, хотят проводить время на даче, а также навещать своих владеющих дачами друзей или родственников. Эстонцы также любят останавливаться в гостиницах. С другой стороны, в Литве гораздо популярнее, чем в соседних странах оказалась аренда дач.
В опросе, проведенном If Insurance в Эстонии, Латвии и Литве приняли участие чуть более 1000 человек из каждой страны.